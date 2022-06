Uma das funcionalidades mais usadas no WhatsApp são os grupos de conversa. Estes reúnem os muitos utilizadores deste serviço e são o ponto de partilha de informação e de conversas gerais e que envolvem todos os utilizadores.

Os grupos do WhatsApp parecem estar agora a receber melhorias e novidades, para os elevar ainda mais. A grande novidade é um controlo ainda maior que vai ser dado aos administradores na autorização de novos utilizadores.

As novidades têm sido uma constante no WhatsApp nos últimos meses. Para além das que são apresentadas de forma oficial, há ainda muitas que estão a ser desenvolvidas e são mostradas de forma antecipada para serem avaliadas pelos futuros utilizadores.

Agora há mais uma potencial novidade a ser experimentada, ainda que a nível interno do WhatsApp. Esta vai dar um controlo único aos administradores dos grupos do WhatsApp, no que toca à aprovação de novos utilizadores dentro destes espaços.

A nova funcionalidade foi descoberta pelo conhecido WABetaInfo e está presente na última versão de testes, ainda que desativado. Ao ser ativado, ficou disponível a nova opção que requer a autorização de um administrador para que possam entre num grupo.

Esta será obrigatória mesmo para os potenciais utilizadores dos grupos do WhatsApp que tenham um link de acesso. De notar que esta opção terá de ser ativada ou inativada para cada grupo do WhatsApp que queira tirar partido desta autorização adicional.

WhatsApp is also adding new gender-neutral emojis in this update. https://t.co/hGwCfwN0V1 pic.twitter.com/HrSUfYNpAJ — WABetaInfo (@WABetaInfo) June 16, 2022

Para além das novidades nos grupos, o WhatsApp tem outra novidade, com um peso muito menor. Falamos de novos emojis, desta vez associados a pessoas, mas com uma imagem genérica e não associada a nenhuma raça ou etnia.

Como é normal, estas novidades vão ser avaliadas nas próximas semanas e meses até estarem maduras e sem qualquer tipo de problemas. Os grupos do WhatsApp e os seus administradores agradecem esta melhoria, para assim serem ainda mais controlados.