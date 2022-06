Os utilizadores do WhatsApp estão a ser brindados com novidades a um ritmo quase alucinante. Todas as semanas surgem novas funções ou alterações na interface, sempre para tornar este serviço melhor e mais simples de usar.

Depois de muitas melhorias, chega agora mais uma, desta vez dedicada a um dos elementos principais do WhatsApp. A partir de agora os grupos podem crescer e passar a ter até 512 utilizadores em simultâneo.

Cada vez mais o WhatsApp é a ferramenta de comunicação preferida da Internet. Abandonou há muito as simples conversas de texto para ser uma proposta completa e cada vez mais recheada de funcionalidades úteis e importantes.

Depois de vermos chegar um lote de novidades, onde se incluiu a transferência de ficheiros até 2GB, surge agora outra novidade prometida nessa mesma altura. A partir de agora, e de forma global, os grupos podem crescer até um máximo de 512 utilizadores.

WhatsApp is releasing larger groups with 512 participants to everyone!



You can finally create and join groups with up to 512 people by using the latest versions of WhatsApp for Android, iOS, and Desktop!https://t.co/KEGmGwR3De