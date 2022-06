Para além da excelente plataforma dedicada à programação que é, o GitHub ainda dá aos seus utilizadores as ferramentas necessárias. Foi assim que surgiu o Atom, um dos editores de texto mais conhecidos nesta área da tecnologia.

Com a sua compra pela Microsoft esperavam-se já algumas mudanças, que acabaram por tomar forma. A mais recente veio com o anúncio de mais um fim, desta vez do Atom, que dá assim espaço para o VS Code e para o Codespaces.

Quem está ligado ao mundo da programação conhece certamente o Atom. Esta proposta do GitHub veio mudar a forma como os editores de texto são criados e disponibilizados aos utilizadores. Ao ser a primeira grande app a ser criada na framework Electron, mostrou bem o caminho para muitos que vieram depois.

Totalmente personalizável, este editor de texto tem a capacidade de reconhecer linguagens de programação e ajudar os utilizadores a desenvolverem o seu trabalho de forma mais simples, mais lógica e de forma muito mais organizada.

Tendo tudo para ser um sucesso, e acabou por o ser, vê-se agora numa situação anormal e estranha. O GitHub resolveu colocar um ponto final no Atom e dar espaço para outras ferramentas que a Microsoft tem disponíveis para os programadores.

Este é na verdade um caminho que era esperado ou até pensado, visto que as duas plataformas estão a concorrer entre si. O VS Code parece ter ganho uma visibilidade maior, fruto da sua origem, e por isso será a proposta vencedora e que será recomendada para o futuro, quer pelo GitHub, quer pela própria Microsoft.

Do que o GitHub revelou, o fim do Atom está programado para o final deste ano. No dia 15 de dezembro de 2022 será descontinuado e perderá todo o suporte que existe. Nessa data os seus repositórios deixam de estar ativos e são arquivados, estando ainda assim acessíveis.

Este último ponto é certamente uma possibilidade para que a morte do Atom não aconteça. Este pode ser repescado e desenvolvido por outros programadores, ganhando uma nova vida. Ainda assim, as alternativas não faltam, desde o VS Code até ao Sublime Text, passando pelo mais tradicional e conhecido Notepad++.