O dia de ontem foi importante pela chegada de uma grande novidade ao WhatsApp. O serviço de mensagens da Meta disponibilizou de forma aberta as tão esperadas reações às mensagens.

Esta marca mais uma novidade neste serviço, mas não foi a única mudança. Há mais 2 melhorias importantes e que todos podem aproveitar já nos seus smartphones e nas conversas que ali têm.

As reações às mensagens vinham a ser testadas há algum tempo, para assim poderem ser alargadas a todos os utilizadores. É uma forma mais visível de se exprimirmos, mostrando realmente o que cada uma das mensagens nos faz sentir.

Na mesma atualização que trouxe esta novidade, o WhatsApp colocou mais 2 melhorias. Estas também estavam a ser testadas e podem agora ser testadas e aproveitadas por todos os utilizadores deste serviço de mensagens.

A primeira está focada na troca de ficheiros e em especial no tamanho máximo destes. A partir de agora podemos enviar ficheiros a partir do WhatsApp de até 2 GB, um de cada vez, e protegidos por encriptação ponto a ponto. Trata-se de um aumento do anterior limite de 100 MB.

É recomenda a utilização de ligações Wi-Fi para estes ficheiros maiores. Para ajudar os utilizadores será mostrada uma contagem enquanto estes são carregados ou descarregados, para saberem saber quanto tempo a transferência irá demorar.

In 2011 we introduced Group Chats, and we haven't stopped improving since. In the coming weeks, we'll roll out the ability to share files up to 2GB and add more people to your groups so you can continue creating and nurturing meaningful, private connections. https://t.co/mcJpQVIVTU