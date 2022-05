Um apartamento T3 foi vendido em Braga por 3 Bitcoin. Pela primeira vez foi comprada, através de permuta, uma casa com criptomoedas e sem ser necessária qualquer conversão para euros.

A ZOME diz que se fez história no mercado imobiliário em Portugal depois da venda deste apartamento.

3 Bitcoin corresponde atualmente a cerca de 100 mil euros

A primeira operação de venda de um imóvel com criptomoeda da Europa foi realizada com a participação da ZOME, em conjunto com a sociedade de advogados Antas da Cunha ECIJA, o Bastonário dos Notários em Portugal e outros parceiros do Crypto Valey, na Suíça.

Carlos Santos (Chief Technology Officer da Zome), Nuno da Silva Vieira (sócio da Antas da Cunha ECIJA responsável pela área de Legal Intelligence), Jorge Silva (Bastonário dos Notários em Portugal) e Paulo Cardoso do Amaral (Professor da Universidade Católica de Lisboa), testemunharam em primeira mão este acontecimento único!

Todo o processo foi rigoroso, com enquadramento fiscal e em conformidade no que diz respeito às regras preventivas de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

Esta escritura representa um marco histórico, a transferência de um ativo digital para um ativo físico - uma casa - sem qualquer conversão para euros.

A utilização de moedas virtuais é ainda muito controversa e a sua aceitação tem avanços e recuos constantes. Satoshi Nakamoto, criador desta moeda digital, terá limitado a moeda Bitcoin a apenas 21 milhões de unidades e algumas estimativas apontam para que, na realidade, essa quantidade seja ligeiramente menor, de 20.999.817,31 BTC. Como tal, depois deste marco, restam então apenas cerca de 2 milhões para serem minerados, sendo que já se encontram em circulação 90% de todas as Bitcoins disponíveis.

A Bitcoin é uma moeda virtual que tem base no sistema peer-to-peer (P2P). O P2P é um sistema que não prevê a existência de uma autoridade centralizada que controle a moeda ou as transações, como acontece com as outras moedas (por exemplo, o Euro é controlado pelo Banco Central Europeu).