Jasmy coin bate recorde – Criptomoeda IA para moldar o mercado de IoT

$JASMY é uma criptomoeda que se concentra nas necessidades modernas e de gestão de dados. Além disso, perante o seu roadmap e whitepaper, esta nova criptomoeda integra tecnologia blockchain com “Internet das Coisas” (IoT).

IoT é uma tecnologia que permite que dispositivos “satélite” se liguem a uma “nuvem”, onde todos os dados são geridos. Por exemplo, um carro que reporta dados para uma “nuvem” para análise e feedback é IoT. Isto ainda com a implementação de IA, ajudando a que este mercado seja um dos que mais deverá crescer nos próximos anos. Logo, onde se irá posicionar este Jasmycoin?

O que é o Jasmy e como tem evoluído o seu preço?

Fundada no Japão, Jasmy apresenta-se como a campeã da democratização dos dados. Além disso, a sua nova criptomoeda terá como objetivo contribuir para o desenvolvimento de soluções, que permitem aos utilizadores controlarem os dados enviados de volta às empresas via IoT.

Uma vez que essas informações privadas são utilizadas para fins comerciais, Jasmy Coin poderia tornar-se uma solução para permitir que os utilizadores ganhem dinheiro das empresas que usam os dados da nuvem IoT para obterem lucros.

Portanto, anunciada como “Bitcoin Japonês”, a Jasmycoin pretende ser uma solução de armazenamento de dados on-chain, que dará às pessoas maior controlo e autonomia sobre os seus dados pessoais. Ou seja, permite-lhes armazenar algo chamado “Personal Data Locker” (PDL). Ao mesmo tempo, se assim o desejarem, poderão partilhar estes dados com empresas dispostas a pagar por estes, fazendo com que a partilha dos seus dados possa ser finalmente rentabilizada, algo que já é reclamado pelos utilizadores há muito tempo.

Desde o ano passado, Jasmycoin está já a atrair interesse

De facto, o desempenho recente de Jasmycoin significa que está a superar todas as outras principais criptomoedas de armazenamento de dados por capitalização de mercado, muitas das quais estão a registar pesadas perdas durante a semana, como Arweave, que caiu 17%.

Na verdade, o gráfico de preços de Jasmy mostra um token bastante estável, que oscilou entre uma faixa relativamente estreita de US$ 0,016 e US$ 0,025, nos últimos três meses. No início de maio, o token atingiu o mínimo de US$ 0,015.

Além disso, segundo os especialistas, o seu preço atual também está num nível de resistência chave. No entanto, uma atividade recente e inesperada das chamadas “whales”, quase levou a um rompimento para 3 cêntimos. Ora, esta grande compra resultou num valor do índice de força relativa (RSI) elevado: acima de 80. Uma liquidação que se seguiu fez cair, tanto o preço de Jasmy como do RSI, de volta a uma faixa saudável, mas potencialmente em risco de ainda existir uma correção no curto prazo.

Resultados da procura pela criptomoeda de Jasmy são promissores

Vale a pena realçar que a criptomoeda $JASMY teve um forte desempenho no ano passado. O auto-proclamado ‘Bitcoin do Japão’ subiu mais de 445%, desde esta altura, em 2023. Só no último mês, o Jamsy’s subiu 40,5%, com a última semana a representar uma grande margem disso. Além disso, a aprovação do ETF Ethereum Spot elevou o preço da moeda relacionada à gestão de dados em mais de 30%. Atualmente, a sua moeda está a ser vendida por US$ 0,257.

Como os novos pre-sales de criptomoedas IA criam impacto?

WienerAI é a mais recente moeda meme com tema de cachorro com o objetivo de surfar na onda de Jasmy, Bonk, Myro, Dogecoin e Shiba Inu. Atualmente, pode comprar WienerAI em pré-venda de tokens com vários estágios, onde cada estágio vem com um preço de token ligeiramente mais alto do que o anterior.

Se desejar participar nessa pré-venda, entrar o mais cedo possível pode ajudá-lo a obter o menor preço de token. Para comprar $WAI, só precisa ligar a sua carteira Ethereum ao site de pré-venda WAI e usar ETH ou USDT para fazer a compra.

Depois de comprar tokens $WAI, pode fazer staking imediatamente para aproveitar eventuais recompensas. No entanto, como acontece com muitos projetos, este APY diminuirá à medida que mais tokens forem alocados em staking.

Quando a pré-venda de tokens terminar, receberá os seus tokens. Haverá um total de 6,9 mil milhões de tokens e 20% são dedicados às recompensas de staking, de acordo com o whitepaper de Wiener AI. Após a pré-venda, a plataforma planeia lançar um novo bot de negociação de IA para criptomoedas.

WienerAI