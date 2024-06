Redes: afinal como funciona um router numa rede informática?

Nas redes informáticas existem vários equipamentos ativos que têm funções distintas. Hoje vamos explicar como funciona um router e qual a sua importância numa rede informática.

O que é e para que serve um router?

Em traços gerais, um router (ou encaminhador) é um equipamento ativo de uma rede de dados quer permite a comunicação entre dispositivos de redes diferentes (e também de redes com diferentes tecnologias) e totalmente autónomas.

Os routers funcionam na camada 3 do modelo OSI (ver aqui) e têm a capacidade (com base nos protocolos de encaminhamento, rotas estáticas ou por conhecerem as redes diretamente ligadas) de fazer chegar os pacotes de dados de uma rede de origem a uma determinada rede de destino.

Vamos considerar o seguinte cenário com o seguinte endereçamento IP.

O cenário de comunicação será o seguinte:

Se o PC A pretender comunicar com o PC B, como os dois pertencem à mesma rede estando assim no mesmo domínio de broadcast, a comunicação é simplesmente feita via switch (Podem ver aqui como tudo funciona).

Agora vamos considerar que uma máquina da rede azul (rede: 192.168.1.0) quer comunicar com uma máquina da rede amarela (rede: 192.168.2.0). Considerando então que, por exemplo, o PC B quer comunicar com o PC D e partindo do princípio que os switchs e router já conhecem os Mac Addresses dos equipamentos da rede.

Quando o PC B com o IP.192.168.1.1 quer comunicar com o PC D (IP.192.168.2.2) que está numa outra rede, a informação segue para o gateway respetivo (que não é nada mais que uma interface no router) e em seguida o router, com base na sua tabela de encaminhamento, encaminha os pacotes para a rede de destino.

De uma forma geral, quando duas máquinas estão em redes distintas é necessário que exista um equipamento que faça encaminhamento de pacotes como, por exemplo, um router (Existem algumas distribuições Linux e outros sistemas que permitem também transformar um PC num router). De referir que os PC devem ter configurado o gateway (saiba porquê aqui).