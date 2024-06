Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rúbrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Woman In Chains - Tears For Fears

Tears for Fears são uma banda britânica de rock e new wave formada em 1981 por Roland Orzabal (voz e guitarra) e Curt Smith (voz e baixo). Fundada após a dissolução da primeira banda da dupla, Graduate, os Tears for Fears eram inicialmente associados com as bandas de sintetizadores new wave do começo dos anos 1980, mas posteriormente o estilo ramificou-se para o rock e o pop mainstream, que os levaram para os tops de sucesso internacional. A banda fez parte da Segunda Invasão Britânica nos Estados Unidos, dirigida pela MTV.

O álbum de estreia da banda, The Hurting, alcançou disco de ouro e o primeiro lugar no UK Álbum Chart, enquanto o seu segundo álbum, Songs from the Big Chair, alcançou primeiro lugar na Billboard 200 e o status de multi-platina no Reino Unido e nos Estados Unidos. O seu segundo álbum continha dois sucessos na Billboard Hot 100: “Shout” e “Everybody Wants to Rule the World”, que posteriormente ganharia o Brit Awards para Melhor Música Britânica em 1986.

Smith e Orzabal separaram-se em 1991, após o lançamento do seu terceiro álbum The Seeds of Love em 1989, embora Orzabal tivesse mantido o nome Tears for Fears durante o restante da década de 1990. A dupla foi re-formada em 2000, e em 2004 lançou um novo álbum, Everybody Loves a Happy Ending. Desde 2013 o duo tem trabalhado no seu sétimo álbum. Até a data, os Tears for Fears venderam mais de 30 milhões de discos em todo o mundo.

Top 50 - Portugal

Descubra também nesta rúbrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?