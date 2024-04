O que é o halving de Bitcoin e como afetará os mineradores?

O halving de Bitcoin é um evento programado e foi projetado para controlar a oferta de Bitcoin e, consequentemente, influenciar o seu valor. No entanto, o impacto do halving vai além das flutuações de preço, pois as operações dos mineradores podem ser significativamente impactadas pela mudança nas recompensas.

Ora, se a oferta ou “supply” disponível do Euro em circulação aumenta e diminui sob o olhar atento dos principais bancos, a oferta total de Bitcoin é fixa e imutável, justificando o seu halving a cada ciclo de 4 anos. Assim, com o próximo a estar marcado para dia 20 de abril, já na próxima madrugada, quais são as reais consequências de um ajuste programado no “supply” de tokens Bitcoin no mercado?

Sabendo que apenas existem 21 milhões de Bitcoins - com mais de 19 milhões de Bitcoins já minerados -, o protocolo inviolável fará com que seja cada vez mais exigente minerar os 2 milhões que restam, dentro da sua blockchain. Como tal, este protocolo Bitcoin reduz periodicamente o número de novas moedas ganhas pelos mineradores, num processo denominado de “halving”. Aliás, o papel desta redução para metade no controlo do “supply” de novos Bitcoins é uma das razões pelas quais a criptomoeda mais popular do mundo é vista como uma reserva de valor mais parecida com o ouro. Distanciando-se muito do modelo tradicional das moedas fiduciárias, como se irão preparar os mineradores para mais este halving, num momento em que o valor da Bitcoin está próxima do seu máximo de sempre?

O que é o halving de Bitcoin?

Em suma, o halving do Bitcoin ocorre quando a recompensa pela mineração de Bitcoin é reduzida pela metade. Tal ciclo acontece em períodos de 4 anos, sendo que esta política de redução foi escrita no algoritmo de mineração da Bitcoin para neutralizar a inflação, mantendo a escassez. Em teoria, a redução no ritmo de emissão de Bitcoin significa que o preço aumentará, mas somente se a procura e o investimento permanecerem ou aumentarem.

"A escassez de produção do Bitcoin é o que define a sua finitude e, quando a recompensa diminui, a oferta é limitada", afirmou Chris Kline, diretor de operações do Bitcoin IRA. "O aumento desta procura, num momento em que a oferta é restrita, tem um impacto positivo no preço, o que pode tornar este criptoativo atrativo."

Qual a consequência do halving na procura por pre-sales?

Sendo o halving um catalisador para que muitos traders e investidores de longo prazo possam estar interessados em Bitcoin, há novos projetos de criptomoedas que surgem com o avançar desse aumento de popularidade pelo mercado.

Prova disso mesmo é o 99Bitcoins que, apesar de já apresentar uma comunidade forte desde 2013, está agora a lançar o seu próprio token, como forma de estabelecer um revolucionário modelo de “learn to earn” (aprende para ganhar). De facto, o seu token US$ 99BTC é o seu mais recente foco. Tudo porque a sua equipa promove a educação, introduzindo a “gamificação da aprendizagem” na plataforma. Ao mesmo tempo, pretende oferecer recompensas de US$ 99BTC para quem conclui os seus cursos, como acesso exclusivo a conteúdo premium, descontos em produtos e serviços de parceiros, comunidades VIP, sinais de negociação e eventos de detentores de token.

Como a tecnologia de smart contracts impulsiona a sua adoção?

Neste seu lançamento, a 99Bitcoins também está a tentar estabelecer-se como pioneira do movimento BRC-20: um novo padrão de token que permite aos programadores implantarem smart contracts na blockchain Bitcoin. Para além de que segurança e transparência são fundamentais para este projeto, visto que uma auditoria “Solidproof” confirma que o contrato 99Bitcoins não apresenta possíveis problemas ou motivos de alerta.

É importante notar que o $99BTC foi originalmente implantado como um token ERC-20 e que será conectado ao BRC-20 apenas no quarto trimestre de 2024, transferindo a segurança do projeto para a rede Bitcoin. Não esquecendo que o 99Bitcoins é um recurso educacional vital para o mercado, indo além do halving. Atualmente, o seu foco é fornecer informações sobre criptomoedas para integrar novos utilizadores ao setor. Desde a sua criação, tem vindo a expandir a sua base de conhecimento para blockchains e criptomoedas populares como Litecoin, Ethereum, Cardano e Solana.