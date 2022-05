E Porque Hoje é Sexta

Um campónio resolveu ir a pé de volta para a sua quinta.

No caminho, comprou um balde, uma lata de tinta, dois frangos e um ganso vivos.

Quando saiu, parou e ficou a pensar como iria levar as compras para casa.

Enquanto coçava a cabeça, apareceu uma velhinha que lhe disse estar perdida e perguntou-lhe:

– Pode explicar-me como chego à Estrada das Andorinhas?

Bem – diz o agricultor – a minha quinta fica próxima dessa estrada. Eu até a acompanhava até lá mas ainda não resolvi como vou carregar isto tudo.

A velhinha então sugeriu:

– Olhe, coloque a lata de tinta dentro do balde, carregue o balde numa das mãos, um frango sob cada braço e o ganso na outra mão.

– Muito obrigado… – disse o homem – é uma boa ideia.

A seguir, partiram os dois para o destino.

No caminho, ele disse:

– Vamos cortar caminho por este atalho, pois assim economizamos muito tempo.

A velhinha olhou-o cautelosamente e disse:

– Eu sou viúva e solitária e não tenho marido para me defender. Como vou eu saber se quando estivermos no atalho você não avançará para mim e levantará a minha saia para fazer alguma coisa comigo?

Diz o homem:

– Impossível, estou a carregar um balde, uma lata de tinta, dois frangos e um ganso vivos. Como poderia eu fazer isso com tanta coisa nas mãos, sendo que se as soltar as aves são as primeiras a fugir?

Responde a velhinha:

– Simples, coloque o ganso no chão, ponha o balde invertido sobre ele e coloque a lata sobre o balde e eu seguro os frangos…