Já foram minerados 19 milhões de Bitcoins e só restam apenas 2 milhões

A mineração de criptomoedas é um assunto muito popular que tem conquistado a atenção de várias pessoas em todo o mundo, desde os mais informados até aos menos conhecedores deste tema. E, neste campo, sem dúvida que os Bitcoins são as moedas digitais mais desejadas devido ao seu valor.

Desta forma, as informações indicam que até ao momento já foram minerados 19 milhões de Bitcoins. No entanto, parece que apenas já só sobram 2 milhões desta moeda para minerar.

Já foram minerados 19 milhões de Bitcoins

Foi no dia 1 de abril, e não é mentira, que o Bitcoin fez história ao ultrapassar a marca das 19.000.000 moedas mineradas. De acordo com uma análise do blockchain, tal aconteceu no bloco 730.034, e às 19h05 ET (pelas 00h00h em Portugal Continental)onde a quantidade total de Bitcoins existente era de 19.000.004,68 BTC.

Mas Satoshi Nakamoto, criador desta moeda digital, terá limitado os Bitcoins a apenas 21 milhões de unidades e algumas estimativas apontam para que, na realidade, essa quantidade seja ligeiramente menor, de 20.999.817,31 BTC. Como tal, depois deste marco, restam então apenas cerca de 2 milhões para serem minerados, sendo que já se encontram em circulação 90% de todos os Bitcoins disponíveis.

A imagem abaixo é um registo do Bitcoin na plataforma clarkmody.com que assinala os 19 milhões minerados na sexta-feira, e onde se pode ver que, neste momento, restam 'apenas' 1.998.624,98 BTC por minerar.

Portanto, podemos concluir que a moeda digital está cada vez mais rara. E estima-se que a mineração dos últimos Bitcoins aconteça pelo ano de 2140, altura em que já cá não estaremos para registar o momento. Depois de serem mineradas todas as 21.000.000 moedas digitais, já não haverá mais para extrair, uma vez que o código Bitcoin não permite novos tokens após ser alcançado esse limite.

No entanto, há também que considerar que muitos destes 19 milhões de Bitcoins não se encontram em circulação por vários motivos, como as carteiras perdidas ou inacessíveis aos investidores. Há também quem não movimente as suas moedas, como é o caso do próprio Nakamoto, cujos Bitcoins estão parados desde 2010.