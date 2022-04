Sendo o maior serviço de streaming de música da Internet, o Spotify oferece muito aos utilizadores para se tornar ainda melhor. Procura sempre melhorar e ser simples e intuitivo de ser usado, em qualquer uma das plataformas onde existe.

Quem explorar o Spotify vai encontrar algumas funcionalidades muito interessantes, para ajudar o utilizador. Uma delas permite saber o que o utilizador tem ouvido nos últimos tempos, sem ter de procurar muitos.

Quem usa o Spotify de forma recorrente sabe que pode ficar inundado de informação sobre as músicas que tem para ouvir ou que já ouviu. A gestão não é complicada, mas aceder aos dados sobre o que tem ouvido pode ser importante.

Para saber o que tem ouvido e que artistas tem preferido, só precisa de explorar a interface do Spotify. São dados presentes de forma rápida e que estão já processados para que o utilizador possa apenas consultar de forma rápida.

Esta informação está presente na versão criada para desktop (Windows e macOS) e na disponível no browser. Basta saber onde procurar e toda a informação poderá ser consultada e até a música voltar a ser ouvida.

Comecem por carregar no canto superior direto no vosso nome de utilizador, o que fará abrir o menu da aplicação. Aqui dentro, devem escolher a opção Perfil.

Na página apresentada, têm presente informação básica sobre o que são os artistas preferidos e as músicas que mais foram tocadas ao longo dos últimos tempos.

Para ver ainda com mais detalhe, devem carregar nas duas opções presentes. Têm em cima a opção Ver tudo associada aos artistas e em baixo a mesma opção associada às músicas ouvidas.

Cada uma das áreas presentes abre a porta para acesso ao detalhe do utilizador, que podem explorar com muito mais detalhe a informação. Estão listados os dados que fazem parte do utilizador e das suas escolhas de músicas e artistas.

Explorem esta informação e percebam o que têm estado a ouvir ao longo dos últimos tempos. Vão certamente encontrar informação útil e relevante para conhecerem os vossos hábitos de escuta no Spotify.