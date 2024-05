Dica: como carregar o Andante a partir do seu smartphone

Hoje deixamos uma dica, vamos ensinar a carregar o Andante, através da App que permite viajar nos transportes públicos da Área Metropolitana do Porto. Tal como foi anunciado há alguns dias, já é possível carregar o cartão andante pelo telemóvel através da APP “Anda” que utiliza a tecnologia NFC do telemóvel para ler o chip integrado no cartão e com isso substituir as máquinas de carregamento físicas.

A app Anda permite aos aderentes ao sistema intermodal Andante (SIA) viajar nos transportes públicos da Área Metropolitana do Porto de forma simples, rápida e cómoda. Esta aplicação está disponível para telemóveis Android, versão 5.0 ou superior, equipados com as tecnologias Near Field Communications (NFC) e Bluetooth. Também está disponível para iOS.

Para começar a utilizar basta descarregar a App através da Play Store da Google ou na Apple Store.

Como funciona o TOP UP?

Antes de mais é importante perceber o que é o TOP UP. Trata-se da funcionalidade da aplicação que permitirá o carregamento do Andante através do smartphone. Assim, como se procede a esta operação?

Após instalar a App o primeiro passo é garantir que a funcionalidade NFC do seu telemóvel está ativa e a funcionar (no iOS, o NFC está ativo por predefinição). No Android procuramos nas definições “NFC” e deve aparecer algo como isto:

Depois de confirmar que o NFC está ativado e a funcionar, abra a app e selecione a opção em baixo à esquerda:

Ao carregar nesta opção o utilizador vai ser transferido para a página inicial do “TOP UP” onde lhe será pedido para encostar o cartão à parte traseira do telemóvel (importante lembrar que caso tenha um íman colado nas costas do telemóvel o NFC pode não funcionar):

Após a leitura bem sucedida do cartão, será transferido para uma página de confirmação onde este confirma as informações associadas ao cartão (tipo de título e quantidade de títulos):

A seguir será transferido para a página onde poderá escolher o tipo de título e a quantidade que deseja carregar:

Após confirmar o tipo de título e a quantidade que pretende carregar a APP vai ser transferido para a página de informações de faturação e de pagamento:

Depois de confirmar as informações e o método de pagamento vai-lhe ser pedido para voltar a encostar o cartão ao telemóvel outra vez onde a APP vai carregar os títulos que foram previamente escolhidos e pagos no cartão (não retire o cartão antes da confirmação, pois pode dar erro):

Após receber a confirmação do carregamento já poderá utilizar o seu andante como normal. Pronto, agora já não precisa ficar na fila, faça tudo a partir do seu smartphone.