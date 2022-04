Ainda a meses de distância da versão final, a Google continua a desenvolver o Android 13 e a preparar várias novidades. Esta nova versão promete muitas novidades e melhorias, que têm sido testadas ao longo dos últimos meses.

Uma destas versões trouxe aparentemente uma possível novidade. A Google pode acelerar o fim dos cartões SIM e prepara o Android 13 para ser a ferramenta que irá iniciar este caminho. Apoia-se no eSIM e numa capacidade que criou.

As diferentes versões do Android 13 mostram que a Google volta a apostar forte nesta versão do seu sistema operativo. As novidades estão já bem visíveis e mostram de forma clara para onde este sistema está a caminhar a passos largos.

Uma das mais recentes versões do Android 13 tem presente código que mostra uma novidade que estará a ser preparada. Foca-se no fim dos cartões e da chegada dos eSIM, mas de uma forma diferente do que é agora normal e pode ser usado.

Uma das grandes limitações dos eSIM é a impossibilidade de os usar com vários perfis. Isso impede que sejam usados em situações em que sejam necessários 2 SIM, tendo o utilizador de escolher uma solução com um eSIM ou um smartphone dual-SIM.

A Google vai mudar este cenário no Android 13 e de acordo com o código presente será uma mudança radical. A gigante do software conseguiu encontrar uma forma de ter vários perfis e assim ter a forma de ligar um eSIM a vários operadores.

Esta não é uma solução criada agora e aparenta estar disponível desde 2020. O código do AOSP mostra referências há algum tempo, o que abre a porta para que a Google traga já esta novidade com o Android 13, ainda que apenas em smartphones novos e com apenas o eSIM presente.

A ideia da Google não será um exclusivo do Android e parece que poderá ser usado em qualquer outro sistema e em qualquer outro cenário. Com esta capacidade, será possível retirar ainda mais do eSIM e fazer desaparecer de vez o SIM e todas as limitações que já tem.