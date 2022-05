Hyundai quer construir robôs como os Star Wars Imperial AT-AT Walker

A Hyundai é uma empresa que pensa no futuro e aposta na área da robótica como poucas empresas o fazem. Não é por acaso que a gigante sul-coreana é também proprietária da Boston Dynamics. Contudo, o projeto que agora tem em mente coloca o interessa da empresa noutro segmento, nos Ultimate Mobility Vehicles (UMVs).

Segundo informações, a Hyundai pretende construir robôs tipo "Star Wars Imperial AT-AT Walker" no novo laboratório de investigação e desenvolvimento (I&D) em Montana, EUA.

Veículo todo-o-terreno tipo Andantes da Guerra das Estrelas

O estúdio New Horizons Studio (NHS) da Hyundai abrirá um novo centro de I&D em Bozeman, Montana, para o desenvolvimento dos chamados Ultimate Mobility Vehicles ou numa tradução direta, Veículos de Mobilidade Final (UMVs). As novas instalações irão apoiar a prototipagem, testes de campo e desenvolvimento de aplicações para as próximas soluções de mobilidade inteligente.

A primeira ordem de trabalhos é a construção de máquinas para futuros compradores que necessitem de viajar por terrenos que se revelariam demasiado desafiantes para os veículos de passageiros convencionais. Começarão com um robô de excursão terrestre inteligente, seguido por um veículo maior (do tamanho de um ATV para duas pessoas) com pernas robóticas que se assemelham a algo que saiu diretamente da Guerra das Estrelas.

Este último veículo, inspirado no conceito Elevate do CES 2021, poderia potencialmente escalar terrenos extremamente difíceis e até salvar vidas como primeiro socorro durante vários desastres naturais.

Montana está rapidamente a tornar-se um centro para empresas e empresários de alta tecnologia com um crescente conjunto de talentos de mão-de-obra qualificada na área da engenharia, investigação e ciências naturais.

Disse o vice-presidente da Hyundai e chefe do estúdio New Horizons, Dr. John Suh.

O NHS irá dar trabalho a mais de 50 pessoas a tempo inteiro no local durante os próximos cinco anos, muitos dos quais no espaço de I&D, visando a especialização em hardware mecânico, engenharia elétrica e eletrónica, além de materiais e fabrico.

As instalações medirão entre 3 e 5 km quadrados e farão parte dos 42 hectares de desenvolvimento do Campus de Inovação da MSU, que alberga várias empresas de tecnologia e bio-tecnologia.

Estamos entusiasmados com as nossas estreitas relações pessoais, o excelente clima empresarial, a mão de obra talentosa, e a qualidade de vida estão a atrair a atenção internacional. Montana está aberta ao mundo dos negócios.

Disse o Governador de Montana, Greg Gianforte.