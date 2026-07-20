Sistema Volta: sim, as embalagens são esmagadas depois de devolvidas. Eis a razão!
Um vídeo do TikTok que mostra o interior de uma máquina do Sistema Volta cheia de garrafas e latas esmagadas está a levantar dúvidas entre os utilizadores. Reforçando as muitas reclamações que se veem pelas redes sociais e até nas nossas caixas de comentários, fica a questão: se as embalagens têm de ser depositadas intactas, porque acabam trituradas depois?
Uma publicação no TikTok mostra o interior de uma máquina de devolução do Sistema Volta repleta de embalagens espalmadas, com o autor a afirmar: "Olha como ficam as embalagens que eles querem que se depositem intactas na máquina do Sistema Volta."
A ideia de "hipocrisia" instalou-se nos comentários, indo ao encontro de reclamações que temos conhecido não apenas nas redes sociais, mas até nas nossas caixas de comentários, por aqui. Os utilizadores apontam uma suposta incoerência entre as regras exigidas na devolução e o destino imediato das embalagens.
Nos comentários do vídeo, há também quem defenda que a compactação é um passo normal, e até necessário, do processo de reciclagem.
@gordinho_salienti #crime #covardia #portugal #volta #reciclagem ♬ Suspense, horror, piano and music box - takaya
Sistema Volta tem duas fases, com dois objetivos diferentes
Contactada pela SIC Verifica, a SDR Portugal, entidade que gere o Sistema de Depósito e Reembolso (SDR), confirmou que o vídeo retrata uma situação real, mas negou qualquer contradição.
Segundo a entidade, o processo divide-se em dois momentos distintos, cada um com uma função própria.
Na devolução, as embalagens têm de ser entregues inteiras, não espalmadas, com o código de barras legível e a tampa colocada. Conforme já explicámos anteriormente, esta exigência permite à máquina ler e validar automaticamente a embalagem, confirmando que pertence ao sistema e prevenindo devoluções fraudulentas.
Só depois de identificada e aceite é que a embalagem passa para a segunda fase, a compactação, em que a máquina esmaga garrafas e latas, com o objetivo de "otimizar o armazenamento, o transporte e a logística do sistema", segundo a SDR Portugal.
Porque faz sentido esmagar depois de validar
A compactação impede ainda que a mesma embalagem seja reintroduzida na máquina para gerar um novo reembolso indevido. Sem esse passo, o sistema ficaria vulnerável a fraudes simples de contornar.
Além disso, segundo a entidade gestora, este processo é essencial para garantir a qualidade e pureza do material recolhido, evitando contaminações e assegurando que as embalagens podem ser recicladas com elevado grau de pureza, um requisito particularmente importante quando o destino final passa pela indústria alimentar.
Depois de recolhidas, as embalagens seguem para os dois Centros de Contagem e Triagem da SDR Portugal, onde são contadas, verificadas e separadas por material. De seguida, são encaminhadas para recicladores especializados, que as transformam em nova matéria-prima.
Leia também:
Meu deus, é nestes videos que se percebe o nivel de QI que temos neste país
Meu deus! Neste comentário percebemos que não percebes nada da regra dos 3Rs.
1° Reduzir
2° Reutilizar
3°Reciclar
Mais uma vez o sistema foca-se no ultimo ponto que em nada contribui para a redução do lixo. Segundo eu como bom cidadão vou querer reutilizar as minhas garrafas como faço regularmente, quando chegar a altura de as devolver a maquina nao as aceita… terceiro se querem ajudar o ambiente deixem de inventar desculpas e taxas para tudo… eu questiono me de quanto dinheiro já enterramos nestas políticas de treta, e que melhoria significativa conseguimos com isto?!! Talvez caixotes do lixo revirados com lixo na estrada por causa de apanhar garrafas? Será o novo jogo dos pokemons?
Eu não me dou ao luxo de andar com lixo na mala do carro. Eu amasso as embalagens e vão para o lixo.
Nem sei se me ria ou se me ria ainda mais desse comentário tão ignorante.
se pagas 0,1 euros por cada garrafa ou lata que adquires, mas que depois “vão para o lixo”, quanto dinheiro gastas durante um mês por causa dessa atitude ?
É uma escolha dele, muito provavelmente ele como eu antes desta treta dos 0,1€ já faziamos a reciclagem do nosso lixo sem precisarmos de pagar cauções para isso…
A reciclagem e feita pelo governo, eu recuso me a andar feito parolo de sacos cheios de garrafas na mao e depois andar para tras porque a maquina nao funciona. Tenham juizo!
“A reciclagem e feita pelo governo” ??? que comentário mais despropositado !!! óbvio que não é o governo ou um qualquer funcionário público que vai a tua casa tratar da reciclagem !!!
Desde que este sistema entrou em vigor, aqui na Margem Sul a malta que recebe RSI apanha todas as garrafas de plástico e latas no espaço público. Vejo-os com sacos enormes rapinando tudo. Do nada o governo “criou postos de trabalho não remunerados”. As ruas ficaram mais limpas. As câmaras agradecem. Que jogada de mestre. Só por isso está valendo muito a pena. Agora só falta fazer a mesma coisa com as garrafas de vidro.