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Sistema Volta: sim, as embalagens são esmagadas depois de devolvidas. Eis a razão!

· Notícias 9 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Gonçalo says:
    20 de Julho de 2026 às 10:54

    Meu deus, é nestes videos que se percebe o nivel de QI que temos neste país

    Responder
    • luisa says:
      20 de Julho de 2026 às 12:01

      Meu deus! Neste comentário percebemos que não percebes nada da regra dos 3Rs.

      1° Reduzir
      2° Reutilizar
      3°Reciclar

      Mais uma vez o sistema foca-se no ultimo ponto que em nada contribui para a redução do lixo. Segundo eu como bom cidadão vou querer reutilizar as minhas garrafas como faço regularmente, quando chegar a altura de as devolver a maquina nao as aceita… terceiro se querem ajudar o ambiente deixem de inventar desculpas e taxas para tudo… eu questiono me de quanto dinheiro já enterramos nestas políticas de treta, e que melhoria significativa conseguimos com isto?!! Talvez caixotes do lixo revirados com lixo na estrada por causa de apanhar garrafas? Será o novo jogo dos pokemons?

      Responder
  2. Jorge says:
    20 de Julho de 2026 às 11:27

    Eu não me dou ao luxo de andar com lixo na mala do carro. Eu amasso as embalagens e vão para o lixo.

    Responder
  3. Fonseca A says:
    20 de Julho de 2026 às 11:38

    A reciclagem e feita pelo governo, eu recuso me a andar feito parolo de sacos cheios de garrafas na mao e depois andar para tras porque a maquina nao funciona. Tenham juizo!

    Responder
  4. sou_um_lorpa says:
    20 de Julho de 2026 às 11:58

    “A reciclagem e feita pelo governo” ??? que comentário mais despropositado !!! óbvio que não é o governo ou um qualquer funcionário público que vai a tua casa tratar da reciclagem !!!

    Responder
  5. Mario says:
    20 de Julho de 2026 às 12:08

    Desde que este sistema entrou em vigor, aqui na Margem Sul a malta que recebe RSI apanha todas as garrafas de plástico e latas no espaço público. Vejo-os com sacos enormes rapinando tudo. Do nada o governo “criou postos de trabalho não remunerados”. As ruas ficaram mais limpas. As câmaras agradecem. Que jogada de mestre. Só por isso está valendo muito a pena. Agora só falta fazer a mesma coisa com as garrafas de vidro.

    Responder

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