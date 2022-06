Nothing Phone 1 – as primeiras imagens oficiais

A Nothing prepara-se para lançar o seu primeiro smartphone no mercado depois de ter colocado no mercado os seus primeiros earbuds. O design dos produtos é aquilo que, aparentemente, mais distingue a marca no meio de tanta concorrência, já que as especificações que têm surgido em rumores parecem não estar a convencer o público.

Agora, a pouco menos de um mês do grande evento de apresentação, eis que são partilhadas as primeiras imagens oficiais.

As primeiras imagens oficiais do Nothing Phone 1

Era quase certo que o primeiro smartphone Nothing surgisse com uma capa traseira transparente e que deixasse vislumbrar alguns dos componentes internos do dispositivo.

Com as imagens hoje partilhadas, há a confirmação. Perante as partilhas nas redes sociais e no próprio site da empresa, é possível ver a traseira do smartphone, com uma grande bobine de carregamento por indução e vários parafusos. No fundo, é destacado o padrão que já havia sido partilhado também pela marca.

Ainda assim, na verdade, talvez se esperasse ver um pouco mais, mas, ainda assim, este é um pormenor que o distingue no segmento.

Já no passado vimos fabricantes a lançar smartphones com tampa traseira transparente, mas sempre em edições especiais de algum modelo mais icónico.

E as especificações?

Segundo alguns rumores, o Nothing Phone 1 será lançado com o processador Snapdragon 778G, posicionando-se desde logo na gama média/alta. Fala-se que terá um ecrã AMOLED de 6,43" FullHD+ e uma taxa de atualização de 90Hz.

A câmara principal terá também um módulo mais ou menos conhecido no segmento médio de smartphones, sendo ele composto por três câmaras de 50 + 8 + 2MP e a câmara frontal terá 32 MP.

Há ainda a indicação de que este smartphone terá uma versão de 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, bateria de 4500 mAh e carregamento rápido. Com certeza, sabe-se que virá equipado com o sistema operativo da Google, o Android, com a sua interface de utilizador NothingOS.

Estas são especificações não revelam nada de destaque face à concorrência e muitos foram aqueles que já vieram criticar a estratégia da Nothing ao querer posicionar-se no mercado com algo relativamente banal. Resta saber se o preço será algo competitivo, tornando-se assim uma verdadeira alternativa à concorrência, já que só o design não será suficiente.

Está curioso para conhecer o novo Nothing Phone 1?