Com o fim do Internet Explorer, muitos utilizadores vão ficar impossibilitados de usar alguns dos seus sites favoritos, por incompatibilidade. Esta é uma realidade que não deveria acontecer, mas a verdade é que é um problema real.

A Microsoft colocou um ponto final do seu browser mais antigo, mas não deixou os utilizadores sem as ferramentas necessárias. Assim, há uma forma simples de continuar a abrir sites no Internet Explorer usando o Edge da Microsoft. Veja como o pode fazer.

A razão para a Microsoft ter colocado um ponto final no Internet Explorer é lógica. Este browser está parado há muitos anos e não recebe nenhuma melhoria ou novidade para se adaptar ao que são hoje as exigências da Internet.

Configurar o Edge para o novo modo do browser

Ainda assim, há uma forma de continuar a ter o browser da Microsoft acessível, ainda que através do Edge, de forma simples. Comecem então por aceder às definições do Edge, abrindo o endereço edge://settings/.

Aqui dentro, abram o separador Browser predefinido e depois procurem do lado direito a entrada Permitir que os sites sejam recarregados no modo Internet Explorer. Esta deverá ser alterada para o valor Permitir. Após isso devem reiniciar o Edge.

Continuar a usar o Internet Explorer da Microsoft

Para usar esta funcionalidade, e sempre que precisarem de aceder a um site que dependa do browser antigo, os utilizadores devem tomar uma ação muito simples. Esta está presente no menu e é de simples utilização, bastando ser chamado nos momentos pretendidos.

Nos casos em que queiram abrir uma página com o modo antigo, abram o menu e escolham a opção Recarregar no modo Internet Explorer. De imediato esta irá ser novamente carregada e adaptada ao que é pretendido.

É desta forma simples e rápida que vão poder manter o acesso a páginas que obriguem a usar o Internet Explorer. Este browser morreu, mas continuará presente no Edge, ainda que de forma muito discreta e apenas para os momentos mais difíceis.