Novo ano letivo: Matrículas do 8.º ao 12.º ano arrancam já na sexta-feira

Com as aulas a terminar, começam a dinâmicas para o próximo ano letivo 2022/2023. Assim, os alunos que vão ingressar no 8.º ano até ao 12.º podem fazer as matrículas a partir de sexta-feira.

À exceção do 10.º e 12.º, em que as famílias têm de realizar as inscrições no portal devido à escolha do curso ou de opções, nos restantes anos, as renovações são feitas automaticamente pelas escolas.

Processo online através do portal das matrículas

As aulas terminam esta quarta-feira para os alunos a partir do 5.º ano que não vão fazer exames. Já os alunos do 9.º, 11.º e 12.º terminaram dia 7 sendo que a primeira fase de provas também arranca esta sexta-feira.

Conforme as informações partilhadas pelas escolas, o processo de matrículas é todo online. O prazo de inscrições do 8.º ao 12.º ano vai decorrer entre sexta-feira e 1 de julho. No caso do 8.º, 9.º e 11.º anos, as renovações são automáticas, feitas pelas escolas, basta às famílias validarem a informação (no espaço de cada aluno nos respetivos portais dos estabelecimentos) ou alterarem algum dado como morada ou contactos.

Nestes anos de escolaridade, as inscrições só têm de ser feitas no Portal das Matrículas em caso de transferência de escola ou de curso.

Os alunos que vão para o 10.º ou 12.º têm que se matricular através do Portal já que precisam de escolher o curso que vão frequentar no Secundário e as opções que querem fazer (no 12.º).

Portal informa documentação necessária

As matrículas para os alunos que vão ingressar no 2.º ano até ao 7.º decorrem entre os dias 9 e 19 de julho. As regras são as mesmas: as renovações são automáticas e as mudanças de ciclo (5.º e 7.º anos) devem ser feitas no Portal das Matrículas.

Nas renovações as famílias só têm de ir ao Portal no caso de pretenderem mudar os alunos de estabelecimento, se quiserem mudar o encarregado de educação ou mudarem de curso, percurso formativo ou de disciplinas.

Já no que toca às listas dos alunos admitidos no Pré-Escolar e no 1.º ano, cujas matrículas decorreram entre 19 de abril e 16 de maio, estas são afixadas em cada estabelecimento a 1 de julho. As listas dos restantes anos são divulgadas a 1 de agosto.