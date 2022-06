O Internet Explorer é um browser que é um marco da Internet e fez parte da sua construção ao longo dos anos. Esta proposta da Microsoft está presente há muito tempo e sempre foi uma das mais usadas pelos utilizadores em muitas situações.

O Internet Explorer teve o seu fim anunciado há algum tempo, com data definida e tudo. Esse momento chega esta semana e por isso é hora de dizer adeus a este browser. As alternativas não faltam e até a Microsoft tem uma nova proposta que todos estão a experimentar.

O fim do Internet Explorer chegou

Não é normal um software ter uma vida útil tão longa como o Internet Explorer. A Microsoft manteve o seu browser ativo por 27 anos, nem sempre da maneira mais lógica e atualizada. Ainda assim, foi capaz de se atualizar e navegar na Internet todos estes anos.

O seu fim era uma certeza e isso mesmo foi anunciado pela Microsoft há algum tempo. Após ter parado os seus desenvolvimentos, limitou-se a manter apenas as atualizações de segurança, enquanto tentava limitar a sua presença no Windows, com o novo Edge.

Microsoft acaba com o suporte a este browser

Pois o momento anunciado em maio do ano passado está mesmo a chegar e esta semana chega ao fim o Internet Explorer. Será já no dia 15 de junho, amanhã, que este browser da Microsoft perde o suporte da bem conhecida criadora de software.

Desse momento em diante, o browser que marcou a Internet vai perder todo o suporte da Microsoft. Isto significa que deixa de ter novas versões, atualizações de segurança e qualquer outra atividade associada para se manter livre de problemas.

Edge será a alternativa que é oferecida

Naturalmente que a Microsoft não vai deixar os seus utilizadores sem uma solução para navegar na Internet. Falamos do Edge, o substituto do Internet Explorer, que esta está já a ser usada por muitos e está até presente no Windows 10 e no 11.

Este é um momento importante e que marca o fim de uma era no mundo da tecnologia. O Internet Explorer foi um dos browsers que abriu a World Wide Web para muitos utilizadores, muito antes da Google e de muitos outros gigantes existirem e serem os pesos pesados que são hoje.