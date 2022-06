A Xiaomi continua a apostar no Android e a mostrar como os seus smartphones podem ser atualizados mesmo depois de algum tempo. Alargou os limites para as atualizações e isso tem sido visível nas últimas versões da MIUI.

Agora que uma nova versão está a ser preparada, voltam a surgir informações sobre os smartphones suportados. A lista foi alargada e a MIUI 13.5 vai assim chegar a muitos mais equipamentos da Xiaomi.

Não é segredo que a Xiaomi está a preparar uma atualização da sua personalização do Android. A marca tem já definidas as novidades que vai trazer para a MIUI 13.5 e estas estão a ser incorporada nos desenvolvimentos desta versão.

Smartphones Xiaomi que recebem a MIUI 13.5 12

12 Pro

12X

12 Ultra

12S

12S Pro

12S Pro Dimensity Edition

12 Lite

11T

11T Pro

Mi 11 Lite 4G

Mi 11 Lite 5G

11 Lite 5G NE

Mi 11 LE

Mi 11

Mi 11i

11i

11i Hypercharge

Mi 11 Ultra

Mi 11 Pro

Mi 11X

Mi 11X Pro

MIX 4

MIX FOLD

MIX FOLD 2

Civi

Civi 1S

Mi Note 10 Lite

Mi 10

Mi 10i 5G

Mi 10S

Mi 10 Pro

Mi 10 Lite

Mi 10 Lite Zoom

Mi 10 Ultra

Mi 10T

Mi 10T Pro

Mi 10T Lite

Pad 5

Pad 5 Pro

Pad 5 Pro 5G

A lista dos smartphones suportados foi agora alargada e traz novidades para os smartphones da Xiaomi. Esta está presente acima e revela que a marca continua a apostar nos seus equipamentos, mesmo os que têm já algum tempo de mercado.

A lista libertada agora não se ficou pelos smartphones da Xiaomi e revelou também quais os modelos da Redmi e da POCO que vão ser atualizados. Também estes vão ter acesso à nova versão quando esta for lançada de forma global.

Smartphones Redmi/POCO que recebem a MIUI 13.5 Note 11

Note 11 5G

Note 11 SE

Note 11 4G

Note 11T 5G

Note 11 Pro

Note 11 Pro+ 5G

Note 11S

Note 11S 5G

Note 11 Pro

Note 11 Pro 5G

Note 10 Pro

Note 10 Pro Max

Note 10

Note 10S

Note 10 Lite

Note 10 5G

Note 10T 5G

Note 10 Pro 5G

Note 9

Note 9 Pro

Note 9 Pro Max

Note 9S

Note 9 4G

Note 9 5G

Note 9T 5G

Note 9 Pro 5G

K50

K50 Pro

K50 Gaming

K50i

K50i Pro

K40S

K40 Pro

K40 Pro+

K40

K40 Gaming

K30S Ultra

K30 Ultra

K30 4G

K30 Pro

Note 8 (2021)

10X 4G

10X 5G

10X Pro

10C

10A

10 Power

10

10 Prime

10 Prime 2022

10 2022

9T

9 Power

9

9 Prime

Note 11E

Note 11E Pro

Note 11T Pro

Note 11T Pro+ --- M2

M2 Reloaded

M3

M4 Pro 4G

M4 5G

X4 Pro 5G

M2 Pro

M4 Pro 5G

M3 Pro 5G

X2

X3 NFC

X3

X3 Pro

X3 GT

X4 GT

X4 GT Pro

F4

F3

F3 GT

C40

C40+

Também aqui a lista é longa e contempla muitos smartphones que a Xiaomi colocou no mercado, com as suas linhas dedicadas a outros patamares e a outros mercados. Também aqui se nota que a marca tem um cuidado em manter alguns equipamentos já com algum tempo.

Infelizmente, e porque não pode haver apenas boas notícias, existe também a lista dos smartphones que não vão receber a MIUI 13.5. Esta é muito mais reduzida, mas tem presente alguns equipamentos que marcaram os utilizadores da Xiaomi.

Smartphones Xiaomi/Redmi/POCO que não recebem a MIUI 13.5 Xiaomi Mi 9 / 9 SE / 9 Lite / 9 Pro

Xiaomi Mi 9T / Mi 9T Pro

Xiaomi Mi CC9 / Mi CC9 Meitu

Redmi K20 / K20 Pro / K20 Pro Premium

Redmi Note 8 / Note 8T / Note 8 Pro

Redmi 9A / 9AT / 9i / 9C

POCO C3 / C31

Ainda não existe uma data para o lançamento da MIUI 13.5 e nem de que forma esta vai ser lançada para todos estes smartphones. Espera-se que siga os modelos anteriores e que seja distribuída de forma gradual e por lotes ou modelos.