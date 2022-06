Quando se pensa na compra de um smartphone de topo existem marcas que surgem logo na nossa mente e preços que nos fazem ponderar bastante a compra. Ainda que alguns pormenores fiquem um pouco abaixo dos modelos que passam a barreira dos 1000 €, nomeadamente no campo da fotografia, o desempenho de smartphones de topo mais baratos, por norma, não desilude.

O Black Shark 5 Pro é um dispositivo pensado no universo gaming, mas poderá ser usado por qualquer pessoa, já que até o design é mais simplista, ainda que diferenciado, e está disponível a partir de 778 €.

Black Shark 5 Pro - as especificações de topo

O smartphone Black Shark 5 Pro vem equipado com o processador da Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e traz uma GPU Adreno 730. As versões disponíveis são de 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, e de 12 GB + 256 GB.

O ecrã do Black Shark 5 Pro tem 6,67", desenvolvido com tecnologia OLED, uma resolução FullHD+ e ainda com uma taxa de atualização de 144Hz e ainda HDR10+. De referir que a taxa de resposta ao toque é de 720Hz.

Há ainda que destacar que o modelo inclui também tecnologia de ecrã sensível à pressão de duas zonas, o chamado Magic Press. Este ecrã de alta sensibilidade à pressão facilita a obtenção de movimentos precisos até mesmo para os jogos mais competitivos.

Os botões de gatilho, físicos, estão também disponíveis para proporcionar uma ainda melhor experiência de jogo.

A bateria tem capacidade de 4650 mAh e carregamento super rápido, de 120W, o que permite que, em 15/25 minutos, fique carregada na totalidade. Para controlar o aquecimento durante o carregamento, existe mesmo um software dedicado.

No que respeita à fotografia, a câmara principal do Black Shark 5 Pro é de 108 MP com abertura f/1.8. A câmara ultra grande angular é de 13 MP e a telefoto que permite captação de fotos macro é de 5MP. O smartphone capta vídeos à qualidade máxima de 4K a 60fps. A câmara frontal é de 16 MP.

Adicionalmente, há a destacar a inclusão de altifalantes em stereo, não tem jack de áudio, mas vem com Bluetooth 5.2. Tem também Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, NFC e o sensor de impressões digitais está posicionado na lateral.

Preço e disponibilidade

O smartphone Black Shark 5 Pro está disponível em promoção durante 24 horas, nas versões de 8+128GB e 12+256GB, por 777,69€ e 886,99€, respetivamente. Para obter esse preço, basta usar os cupões de loja disponíveis. Há oferta dos Black Shark JoyBuds Pro (valor de $69,99) para as primeiras 100 compras.

As compras feitas em Portugal são enviadas dos armazéns de França e Espanha, pelo que a entrega é rápida e sem taxas adicionais.

Poderá ainda contar com o Black Shark 5, nas versões de 8+128GB e 12+256GB, por um preço ligeiramente inferior: 505,22€ e 625,63€, respetivamente. Há oferta dos Black Shark JoyBuds (valor de $39,99) para as primeiras 300 compras.

Black Shark 5 Pro