A aposta da Huaweo nos wearables é clara e tem tomado forma com o Watch Fit, o Watch GT e outrs modelos. Está cada vez mais presente no mercado, com propostas que são do agrado dos consumidores e que os cativam.

Para elevar ainda mais esta sua montra, a Huawei tem uma nova proposta. Falamos do Huawei Watch Fit 2 que chega hoje ao nosso país e pode já ser comprado. Este relógio tem um design elegante e de fácil personalização, com um enorme apelo estético. Ainda assim, este novo relógio inteligente tem muito mais para oferecer.

O novo Huawei Watch Fit 2, a mais recente adição à icónica Huawei Watch Fit Series, chega hoje às lojas em Portugal, com preços a partir dos 169€, e oferta de lançamento de uma Huawei Scale 3 no valor de 39,99€. Desenvolvido a pensar nos jovens tecnológicos que gostam de estar na moda e, ao mesmo tempo, a par da sua saúde e dos seus treinos, o Huawei Watch Fit 2 é o relógio inteligente de gama média perfeito para quem procura um equipamento com um design atualizado e uma experiência de monitorização de saúde melhorada.

Ecrã ainda maior mostra cada detalhe

O Huawei Watch Fit 2 original, lançado em 2020, foi o primeiro smartwatch da Huawei a ter o distinto mostrador retangular Amoled HD Huawei FullView – perfeito para ver todos os detalhes num relance. Esta última geração tornou o ecrã 18,6% maior do que a versão anterior – 1.74 polegadas – com uma relação ecrã/corpo que chega aos 72,2%, tornando ainda mais fácil absorver a informação do ecrã com apenas um olhar. A resolução de 336 PPI e 336 x 480 pixels proporciona cores mais ricas e vivas para uma experiência verdadeiramente imersiva, e uma qualidade requintada mesmo num pequeno ecrã.

O relógio em si é ainda mais fino e mais elegante, tornando-se num acessório de pulso recheado de tecnologia volumosa ao mesmo tempo que é uma peça de moda. O Huawei Watch Fit 2 chega com 7 estilos diferentes de braceletes e centenas de mostradores inovadores, para que os relógios possam ser personalizáveis ao estilo e gostos de cada um. Este relógio suporta ainda a funcionalidade de transferência com um toque, permitindo aos utilizadores transferir imagens do smartphone para o smartwatch com um simples toque.

Atender chamadas através do relógio

Precisa de atender uma chamada, mas tem as mãos ocupadas e não consegue chegar ao seu telemóvel? Não se preocupe, o Huawei Watch Fit 2 conta com uma coluna e um microfone, permitindo agora atender e efetuar chamadas por Bluetooth sem ser necessário pegar no smartphone.

Permite também adicionar contactos, frequentemente, utilizados na aplicação Saúde da Huawei, para facilitar o contacto com pessoas mais próximas. Se os utilizadores não puderem atender uma chamada, podem sempre enviar uma mensagem personalizada com um único toque.

Treino regular e para todos os gostos

Quer seja um atleta experiente ou profissional, o Huawei Watch Fit 2 pode ajudar a levar o seu treino para o nível seguinte. Contando com 97 modos de treino, desde correr e nadar, a dançar, saltar à corda e até desportos de água. Há também um treinador de fitness animado incorporado para 7 modos selecionados, oferecendo demonstrações fáceis de seguir acompanhadas por instruções áudio – incluindo aquecimento e alongamento – tornando mais fácil aos utilizadores encaixar os treinos nas suas vidas e acompanhar o seu progresso à medida que vão avançando.

Este novo smartwatch da Huawei permite ainda criar um programa de corrida à medida de cada um, baseado na altura, idade, peso, aptidão física e experiência de corrida. O plano é então atualizado com o tempo, sempre que a corrida melhora, pelo que está constantemente a desafiar os utilizadores a atingir novos objetivos.

A atualização do GPS melhora também a precisão, especialmente a localização entre edifícios altos dentro da cidade, uma vez que a selva de betão pode diminuir a precisão do GPS. Isto significa que a corrida já não precisa de ser confinada apenas a espaços abertos para um acompanhamento preciso. É agora possível fazer jogging pós-trabalho em redor do escritório ou mesmo em torno do seu bairro. O modo Sports Field permite monitorizar mais, precisamente, os quilómetros e o ritmo da corrida, enquanto a nova função de Importação/Exportação do Percurso permite aos utilizadores importar o seu trajeto habitual para o relógio inteligente e até partilhar os seus trajetos com amigos e convidá-los a participar, tornando a experiência de corrida mais divertida.

Monitorização melhorada da saúde

A saúde é mais que apenas aptidão física, pelo que o Huawei Watch Fit 2 também oferece características abrangentes de monitorização da saúde para ajudar o utilizador a manter-se bem, por dentro e por fora. Contando com a tecnologia Huawei TruSeen 5.0 monitoriza a frequência cardíaca, medindo com precisão os BPM dos utilizadores e quantidade de oxigénio no sangue (SpO2), o que pode ser útil para algumas condições de saúde, ou para antecipar outras.

A pensar nas mulheres, o dispositivo monitoriza o ciclo menstrual, que avalia o ritmo cardíaco, a temperatura da pele e o ritmo respiratório da utilizadora para prever com precisão o período em que se encontra e lembrá-la com antecedência do início da menstruação, para que possa estar sempre preparada.

O Huawei Watch Fit 2 ajuda também a gerir o stress, lembrando os utilizadores que devem “abrandar” e respirar quando se começam a sentir demasiado sobrecarregados. O smartwatch inclui uma função de Monitorização do Stress, capaz de acompanhar os níveis de stress 24/7. Quando os níveis de stress se tornam demasiado elevados, disponibiliza no ecrã exercícios respiratórios para ajudar a relaxar e aliviar a tensão, ajudando, assim o utilizador, a evitar sentir-se sobrecarregado pelas pressões do dia a dia.

A função de monitorização do sono pode ajudar a melhorar a qualidade do sono, identificando seis tipos diferentes de dificuldades de sono, e oferece sugestões personalizadas para ajudar a ultrapassá-las, de modo que os utilizadores possam ter uma boa noite de descanso.

Com o Huawei Watch Fit 2 pode ainda definir mini desafios de saúde e bem-estar ao longo do dia – desde a ingestão de água, a objetivos de passos, a lembretes de meditação — ajudando a criar hábitos saudáveis e a sentir-se um pouco melhor, todos os dias.

Modelo Cor PVPR Data de Lançamento Huawei Watch Fit 2 Versão Active Preto 169€ 15 de junho Huawei Watch Fit 2 Versão Active Rosa 169€ 15 de junho Huawei Watch Fit 2 Versão Active Azul 169€ 15 de junho Huawei Watch Fit 2 Versão Clássica Branco 199€ 16 de junho Huawei Watch Fit 2 Versão Clássica Cinzento 199€ 16 de junho Huawei Watch Fit 2 Versão Elegante Dourado 249€ início de agosto Huawei Watch Fit 2 Versão Elegante Cinzento 249€ 7 de julho

Oferta de lançamento: Huawei Scale 3 no valor de 39,99€ válida para compras entre os dias 15 de Junho e 10 de Julho.