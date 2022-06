TSMC vai começar a produzir os chips de 2 nm no final de 2024

Se há algo que caracteriza o mundo tecnológico é exatamente o facto de este estar em constante evolução através de software e hardware cada vez mais robustos e potentes. E especificamente no que respeita ao segmento dos chips, tal evolução está a acontecer a uma velocidade bastante interessante.

Como tal, segundo as recentes notícias, a taiwanesa TSMC vai começar a produzir os seus chips de 2 nm no final do ano de 2024.

Há cada vez mais informação e consciencialização por parte dos consumidores sobre os equipamentos que compram. Por exemplo, nos smartphones, as pessoas já fazem as suas escolhas com base não só nas marcas e modelos, como também quanto ao sistema de câmaras fotográficas, à capacidade de armazenamento, ao tamanho e peso, entre outras.

No entanto, ainda não há muitos utilizadores que comprem os seus telefones com base nos processadores que estes trazem, muito menos quanto à litografia em que esses chips são desenvolvidos. Mas, a verdade é que este é um ponto que deve começar a interessar a várias pessoas, dada a evolução neste segmento.

Chips de 2 nm da TSMC começam a ser produzidos no final de 2024

Atualmente, os mais avançados chips usam um processo de fabrico de 4 nm que, no fundo, respeita à distância entre dois transístores no SoC. E os olhos já estão postos na próxima geração de 3 nm, especialmente da gigante TSMC, que é a maior e mais avançada fabricante de semicondutores do mundo.

Mas as mais recentes informações indicam ainda que a produção inicial dos chips de 2 nm da empresa taiwanesa está prevista para o final do ano de 2024. E esta é a data o mais cedo estabelecida, pois a produção poderá estender-se mais além da mesma. Isto porque produzir chips mais avançados não é um processo fácil uma vez que, antes de mais, é necessário construir-se novas fábricas com linhas de montagem adaptadas aos processos avançados.

Depois é fundamental que as condições das fábricas sejam revistas e cumpram determinados requisitos, nomeadamente alguns relacionados com a proteção ambiental. A TSMC já apresentou um plano de construção para a fábrica de 2 nm que será revisto e, caso tudo esteja em ordem, vai passar para a avaliação ambiental no primeiro semestre de 2023. Só depois do aval dado é que a construção das instalações pode começar, e a primeira fase da mesma está apontada para terminar no final de 2024.

Caso estas previsões se concretizem, então a produção em massa dos chips de 2 nm pode acontecer em 2025.