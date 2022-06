Uma das últimas novidades que o programa Insider trouxe para o Windows 11 foi o regresso dos separadores ao Explorador de Ficheiros. Estes vão mudar a forma como usarmos esta ferramenta e como vamos explorar este sistema da Microsoft.

Apesar de estar com a última build, os separadores ainda não estão acessíveis a todos o que estão neste programa de testes da mais recente versão do Windows 11. Hoje mostramos como podem dar o salto e ter diretamente os separadores no Windows 11.

O Windows 11 está muito diferente desde que foi lançado. A Microsoft tem deixado muitas novidades neste sistema, que ao longo do tempo se mostram úteis e interessantes. Isso garante uma renovação interessante e aparentemente lógica.

Com a mais recente novidade, o Windows 11 recebe algo que há muitos anos era esperado e até pedido pelos utilizadores. Mais uma vez torna mais simples usar o Windows e muda-o completamente, desta vez para melhor. Esta chegou com a build 25136, agora lançada.

Para ativar os separadores do Explorador de Ficheiros, devem em primeiro lugar obter a app Vivetool, diretamente neste link do GitHub. Após isso deve ser descomprimida e colocada numa pasta do Windows 11.

Com este passo dado devem abrir uma janela de Terminar nessa pasta e executar o seguinte comando: ViVeTool addconfig 37634385 2. O resultado final será uma simples mensagem a mostrar o sucesso do comando que foi executado.

O final do processo é feito com o reiniciar do sistema, que terá de ser obrigatoriamente realizado. Após isso, ao abrir o Explorador de Ficheiros do Windows 11, vão notar de imediato a presença dos separadores, que podem usar de imediato.

Esta build 25136 traz mais novidades, mas os separadores é a mais visível e importante para o Windows 11. A Microsoft ainda vai desenvolver mais esta novidade e assim criar uma solução madura e pronta a ser usada por todos.