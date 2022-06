Infinix Note 12 G96 – conheça os atributos do smartphone de gama média por cerca de 230€

A procura por um smartphone com preços a rondar os 200/250 € não é fácil. O mercado está repleto de propostas, sendo que algumas são demasiado caras para o que na verdade oferecem.

O Infinix Note 12 G96 é um smartphone que se destaca nesta gama de preços e hoje damos-lhe a conhecer alguns dos seus atributos, como a enorme bateria ou capacidade de expandir a memória RAM.

A Infinix Mobile é uma empresa tecnológica com sede em Hong Kong, fundada em 2012. Ainda que não seja muito conhecida, a verdade é que tem algumas propostas bastante interssantes, sendo que os seus modelos são projetados na sede da empresa na França. Além dos smartphones, ainda oferece computadores portáteis, televisões e alguns acessórios como earbuds.

O smartphone Infinix Note 12 G96

O Infinix Note 12 G96 é um dos quatro modelos disponíveis da linha Infinix Note 12, que fica completa com os Note 12 VIP, Note 12 G88 e Note 12i.

O processador que equipa o smartphone é um Helio G96 da MediaTek que foi desenhado para responder às exigências em ambiente de jogo. Vem com 8 GB de RAM, mas esta pode ser expandidida até 13 GB, recorrendo ao espaço disponível em ROM. Assim, a velocidade de processamento do smartphone é melhorada refletindo-se no desempenho de algumas tarefas mais exigentes, como o próprio jogo.

O ecrã é de 6,7" com tecnologia AMOLED e tem resolução FullHD+. Em termos de dimensões, o smartphone tem 165 x 76 x 7,9 mm, ainda que conte com uma bateria de 5000 mAh e pesa 185g. Esta bateria carrega a uma velocidade máxima de 33W.

Há ainda que referir que conta com uma câmara de selfies de 16MP e uma traseira de 50 MP grande angular e mais duas outras que irão auxiliar na captação das fotografias.

O Infinix Note 12 G96 está disponível nas cores preto e branco, com 128 GB de armazenamento interno. Esta versão global pode ser encontrada por cerca de 230 €, já com taxas adicionadas.

