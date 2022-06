OnePlus 10T 5G está a chegar e estas são as principais especificações

A OnePlus prepara-se para colocar no mercado um novo smartphone de topo que vem complementar a linha OnePlus 10. Na verdade, não foi lançado um modelo base, mas poderá nem sequer vir a existir.

Rumores recentes dão como certo que o OnePlus 10T 5G será o próximo flagship da fabricante e as especificações principais também já foram reveladas.

O lançamento do OnePlus 10 Pro aconteceu no início do ano. O smartphone foi apresentado sozinho e, na verdade, o mercado já nem esperava muito pelo anúncio de uma versão base, o OnePlus 10. Mas como já é habitual, a meio do ano, a fabricante traz um novo modelo de topo aos seus fãs e parece ser mais que certo que seja o OnePlus 10T 5G.

As principais especificações do OnePlus 10T 5G

Sendo este um smartphone de topo lançado depois do anúncio do novo SoC da Qualcomm, faz todo o sentido que seja o novo Snapdragon 8+ Gen1 que venha integrado no OnePlus 10T 5G e os rumores vão nesse sentido. Aliás, a própria fabricante já teria avançado com a ideia de que o seu próximo lançamento seria com este SoC.

Na traseira, o módulo de câmaras será composto por três sensores. O principal terá 50 MP com 1/1,5", podendo assim ser o maior sensor usado pela OnePlus nos seus smartphones.

A câmara ultra grande angular terá 8MP e ainda haverá um sensor macro de 2 MP. A câmara telefoto existente na versão Pro não é mencionada para este modelo.

O ecrã AMOLED terá 6,7" com resolução FullHD+ e taxa de atualização de 120 Hz. Haverá uma câmara punch hole posicionada ao centro de 32MP.

Por fim, as informações revelam que a bateria poderá ter uma capacidade de 4800 mAh com carregamento rápido que poderá ir até aos 150W, mas que não deverá suportar carregamento sem fios. Algo que será quase certo será a inclusão de NFC e o sistema operativo Android 12 com a interface de utilizador OxygenOS 12.