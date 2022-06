Empresa Tachyum anuncia os seus CPUs Prodigy com até 128 núcleos a 5,7 GHz e 950 W

Quando o assunto são os processadores, normalmente estamos a falar da Intel ou da AMD, que são as principais marcas deste setor. No entanto, há outros nomes que se têm destacado e começado a ganhar algum terreno neste mercado.

Um desses nomes é a empresa norte-americana Tachyum que recentemente anunciou os seus novos processadores designados Prodigy. Os equipamentos têm até 128 núcleos a operar a 5,7 GHz e um consumo energético de 950 W.

Os novos processadores Tachyum

Provavelmente nunca ouviu falar desta marca e até poderá achar que se trata de uma empresa chinesa, no entanto a Tachyum está sediada em Santa Clara, no Estado da Califórnia, nos EUA.

E agora a fabricante anunciou a sua nova linha de processadores designada Prodigy, e que podem trazer algum impacto no terreno liderado pela Intel e pela AMD. Depois do anúncio soube-se então que o modelo mais poderoso de toda a linha é o Prodigy T16128-AIX e vem equipado com 128 núcleos que operam a uma frequência de 5,7 GHz.

A empresa já tinha apresentado este conceito de "processador universal" no ano de 2018 no evento Hot Chips 2018, tendo como nome de código Prodigy. E, em suma, baseava-se no uso de um tradutor binário dinâmico que excetuaria qualquer tipo de código com uma elevada frequência. E, segundo os executivos da empresa, tal tornava os Prodigy em processadores todo-o-terreno.

Na tabela acima podemos ver os detalhes dos futuros processadores Progidy, revelados pela marca.

Este será então o primeiro processador universal do mundo, uma vez que de acordo com a empresa, pode executar tarefas de CPU, GPU, TPU num único CPU. Pode ainda executar código binário nativo e x86, ARM, ISA e RISC-V. No entanto estas promessas são apenas na teoria, pois não existem testes reais, como benchmarks, a confirmá-las.

A Tachyum adianta que o seu processador Progidy consome até 10 vezes menos do que os chips da concorrência e custam 1/3 do valor. E tudo com base numa arquitetura personalizada, em que a marca garante que criam tudo do zero. Para além disso, a empresa garante que o seu CPU topo de gama oferece um desempenho FP64 três vezes maior que um NVIDIA H100 e seis vezes maior que um Xeon Platinum 8380HL.

Para promover a credibilidade destes detalhes, a Tachyum diz que vai enviar amostras do Progidy para serem analisadas pelos media ainda durante este ano. Espera-se ainda que a produção em massa destes equipamentos aconteça durante o primeiro semestre de 2023.

Será que a Intel e a AMD têm motivos para se preocuparem?