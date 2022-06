iOS 16: Como remover instantaneamente o fundo de qualquer imagem

Por várias vezes afirmamos que a Apple nem sempre traz em primeira mão as novidades ao mercado. Contudo, quando estas chegam aos seus sistemas operativos ou ao seu hardware, chegam com melhor qualidade e com mais maturidade, o que é normal. Um desses exemplos é a ferramenta que mostramos hoje. Apesar de ainda estarmos numa versão beta do iOS 16, a Apple introduziu a capacidade de, com um clique, podermos remover instantaneamente o fundo de qualquer imagem.

Esta opção pode ser muito interessante para darmos mais vida às nossas fotografias e até termos à mão uma nova maneira de publicarmos material comercial nas nossas redes.

iOS 16 traz pequenas grandes novidades aos seus utilizadores

Tal como vimos e mostrámos na apresentação do iOS, a empresa de Cupertino introduziu algumas novidades. Foram pequenos incrementos, apesar de haver muitos mais que, só agora com as versões beta, estão a ser descobertas.

Do que vimos, novidades como o Ecrã de Bloqueio personalizável, atualizações para Mensagens, e um desenho renovado para notificações, permitem imaginar o que aí vem na versão final.

No entanto, como temos vindo a apresentar nos últimos dias, o iOS 16 também traz algumas alterações menores - e por vezes as alterações menores são ainda mais notáveis do que as características do artigo de destaque do site da Apple.

Este ano, uma das características que está a deixar os utilizadores muito satisfeitos é a capacidade de remover sem esforço o fundo de uma imagem. Vamos mostrar como funciona.

Como remover o fundo de uma fotografia no iOS 16

Um dos melhores aspetos da nova funcionalidade de remoção de fundo no iOS 16 é a sua profunda e perfeita integração no sistema operativo. Pode aceder à funcionalidade em Fotografias, Capturas de ecrã, Vista rápida, Safari, na aplicação Ficheiros, e muito mais.

Por exemplo, na aplicação Fotografias, basta ter uma imagem com um assunto algo claro e destacado. Em seguida, dê um toque longo sobre o assunto que quer destacar e ele será imediatamente levantado do fundo. É desta forma que o recurso funciona numa foto convencional, numa captura de ecrã, numa sequência, na ferramenta Vista rápida, Safari e Ficheiros.

Portanto, como viram no vídeo em cima, a ferramenta detetou o nosso toque no objeto, isolou-o, dando uma imagem do recorte, permitindo, por exemplo, que esse recorte seja copiado ou até partilhado.

A ferramenta de remoção do fundo funciona praticamente em qualquer lugar onde se tenha uma imagem no iOS. Se alguém lhe enviar uma imagem em Mensagens, pode pressionar de forma mais longa sobre o assunto e retirá-la instantaneamente do fundo.

Como de costume, a Apple destacou-se por uma integração desta funcionalidade em todo o iOS. Sim, até imagens que estão no Google Fotos.

E o que fazer com o sujeito de uma imagem depois de o ter separado do fundo?

Pode arrastá-lo para qualquer lugar através do iOS, tal como pode fazer com qualquer outra imagem. Isto inclui arrastá-lo para a app Mensagens, Notas, email, onde quiser... Pode até copiá-lo para aplicações como o iMovie para a usar contra um novo fundo.

Claro, não é uma funcionalidade WOW, até porque outras ferramentas já o faziam há alguns anos. Contudo, tal como já era usado no iOS há muitos anos, agora é uma funcionalidade nativa iOS e que tem bastante qualidade.