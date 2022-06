iOS 16 vai facilitar a transferência de um eSIM entre iPhones via Bluetooth

Com o lançamento do iOS 16, a Apple veio aumentar a usabilidade de algumas funcionalidades do seu sistema operativo. Apesar de no WWDC 2022 terem sido mostradas "meia dúzia" de novidades, elas são mais que muitas. Uma das que vai ajudar bastante é a possibilidade de podermos transferir o nosso cartão eSIM de um iPhone para outro recorrendo ao Bluetooth.

Com esta funcionalidade, não precisa de usar um cartão SIM físico se tiver de trocar de telefones, basta recorrer ao método wireless e passa de um para o outro em poucos segundos.

Há uns tempos mostrámos como seria mais proveitoso e seguro usar o iPhone com um eSIM em vez de um cartão físico SIM. Com o cartão GSM eletrónico, a possibilidade de clonagem era reduzida quase ao impossível. Isto porque não há nada físico e o cartão está "dentro" do sistema que, por sua vez, está protegido por códigos de segurança.

Ora isso é muito importante para vários fins, entre eles se alguém lhe roubar o iPhone, ele estará sempre a revelar o seu paradeiro, visto que o "larápio" não pode agora remover o slot e o cartão.

E se quiser tocar de iPhone, tenho de comprar outro eSIM?

Até à saída do iOS 16, sim. Se eu tiver um iPhone com um eSIM e quiser passar para outro iPhone, tenho de comprar novo eSIM. E sempre que troque, tenho de pagar um custo de ativação de €2,5 (preço Vodafone).

Segundo informações partilhadas num tweet de @carsonwaldrop, o iOS 16 adiciona uma opção para importar um eSIM de outro iPhone no menu "Configurar SIM". Contudo, esta opção, como podemos ver nas nossas imagens, requer o suporte da própria operadora.

O processo parece ser muito simples. Basta que o outro iPhone esteja próximo, desbloqueado, tenha Bluetooth ligado, e esteja a executar o iOS 16 durante o processo.

Segundo informações, esta característica está já disponível em vários países, incluindo os Estados Unidos e o Reino Unido.

Apple aposta no eSIM

Conforme vimos no passado, mais concretamente com a série iPhone 13, a Apple oferece suporte para eSIMs duplos. Aliás, adotou também como padrão de conectividade no iPad Pro e na linha Apple Watch.

A Apple poderá mesmo abandonar o slot físico do SIM no iPhone 14 série Pro - pelo menos nos Estados Unidos. Isto fará com que seja importante para a empresa oferecer aos utilizadores uma forma fácil de transferir eSIM entre dispositivos. Quanto mais dificuldades a Apple remover da utilização de um eSIM, mais rapidamente os utilizadores o adotarão.

O iOS 16 estará em fase beta nos próximos meses, pelo que os operadores de rede em todo o mundo têm muito tempo nas suas mãos para adicionar apoio à transferência de eSIMs através de Bluetooth.

Esta é mais uma das boas novidades que a Apple traz no iOS 16. Para já a versão beta 1 ainda está longe de incorporar tudo o que foi "prometido".

