A Apple não tem descansado no que toca à segurança dos seus sistemas operativos. Estes estão constantemente a ser monitorizados e sempre que surgem situações complicadas, a empresa reage e corrige as falhas do iOS, do macOS e dos restantes.

Com o iOS 16 e o macOS Ventura, a Apple parece querer tomar uma nova abordagem. Vai ter uma nova classe de atualizações, que irá dispensar o reiniciar do dispositivo e assim ser aplicada em tempo real. Desta forma não depende dos utilizadores e também tem atualizações, mas pequenas.

Atualizações de segurança em tempo real

Apesar de não o ter mostrado em palco na Keynote do WWCD de 2022, a Apple tem estado a trabalhar no que toca à segurança dos seus sistemas operativos. Para além das medidas mais básicas, focadas no utilizador, quer ir mais longe e quer automatizar a sua proteção.

Para isso, e conforme mostrou numa das suas sessões, criou o Rapid Security Response, uma nova classe de atualizações. Estas vão ser dedicadas à segurança e à proteção do sistema operativo, sendo completamente autónomas das restantes atualizações, que trazem melhorias e novidades.

iOS 16 e macOS Ventura são os primeiros

Não se sabe de que forma esta nova camada de proteção será aplicada, mas a mesma já está visível na primeira versão de testes do iOS 16. Na primeira beta disponibilizada aos programadores existe uma nova área chamada Instalar ficheiros de dados e do sistema.

Na descrição fica claro que esta poderá "incluir atualizações automáticas dos ficheiros de configuração de segurança e dados do sistema". Deverá estar ativa de forma nativa, podendo ainda assim o utilizador desligar esta funcionalidade.

Apple traz assim mais proteção aos utilizadores

Apesar de estar apenas no iOS 16, espera-se que seja alargada também ao macOS Ventura, para que assim a proteção seja completa e alargada. Neste sistema operativo dedicado ao desktop, a Apple deverá tomar o mesmo rumo e deixar a instalação automatizada e sob o seu controlo. Também aqui deverá poder ser desativada.

Esta é uma forma simples e rápida da Apple garantir as necessárias atualizações de segurança sem impor ao utilizador uma atualização completa e demorada. Em poucos minutos a nova cama de segurança está aplicada e os utilizadores protegidos, como pretendido.