Xisto, uma viagem até às Terras Serranas

As Aldeias de Xisto correspondem a um património nacional extremamente importante e belo de Portugal e preparam-se para entrar num videojogo, também ele português: Xisto.

Venham conhecer melhor este projeto académico dos Iniciados Games.

As Aldeias de Xisto são um dos patrimónios nacionais mais importantes e belos do país e tal não passou despercebido aos estudantes da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia que no seu projeto académico, se encontram a desenvolver um jogo em redor da sua história.

Xisto é um jogo casual e de exploração (na terceira pessoa), no qual o jogador tem o privilégio de participar na tradição da corrida do entrudo enquanto explora as várias aldeias de Xisto (Lousã).

Descrevendo Xisto em 10 palavras, Afonso Lage da Iniciados Games refere que: "Explora as aldeias de Xisto e participa nas suas tradições!".

O grupo de desenvolvimento, já realizou alguns projetos que podem ser encontrados no seu itch.io, como por exemplo, o primeiro projeto publicado, Time Will Tell, através do qual teve o privilégio de ganhar 3 prêmios (Melhor Conceito, Prémio Inovação, Melhor Narrativa) no evento Over & Out 21 da ULHT.

Relativamente a Xisto, Afonso Lage indica ainda que "O nosso objetivo é trazer atenção a uma das mais únicas tradições portuguesas e quem sabe talvez cativar mais pessoas a participar!"

Xisto

Xisto passa-se na corrida do entrudo, tradicional de Góis, Lousã. Trata-se de um evento no qual as atividades mais marcantes desta festa, como as máscaras de cortiça e partidas, foram transformadas em mecânicas simples e divertidas que permitem experienciar a festa das aldeias de Xisto como nunca antes.

O jogador começa em Aigra Nova, uma das cinco aldeias do circuito da corrida do entrudo e é livre de explorar o ambiente e interagir com o mesmo e com os participantes da tradição (NPCs). Esta interação pode ser feita diretamente ou através de ferramentas.

A primeira forma é a mais simples, em Xisto a audiência meramente interage com o participante para iniciar um diálogo ou com o objeto no ambiente (exemplo: apanhar 1 item).

A segunda forma depende mais da ferramenta utilizada:

Usa a fisga para atingir itens no cenário, para estes caírem e o jogador os conseguir apanhar;

Utiliza o cascalho para fazer outros participantes atirarem de volta ou a outros.

Toca na concertina para fazer outros participantes seguirem-no enquanto toca

Sopra a vuvuzela para fazer outros participantes fugirem devido ao barulho.

Pode ainda criar a sua própria máscara de cortiça e customizá-la livremente. Para este efeito, terão ao seu dispor diversas ferramentas e instrumentos que permitem a criação das mesmas como respetivas interações simples e divertidas com o resto do jogo. O processo de criação da máscara respeita 3 fases:

Seleciona a forma da máscara, através da combinação de vários elementos. Por exemplo, o tamanho dos olhos e o quão circulares estes são. Escolhe que adornos colocar na máscara. Estes são obtidos durante a gameplay e certos adornos podem ser necessários para completar certas atividades. Opta pelo tipo de madeira da máscara mais apropriada para conseguires expressar a tua imaginação.

Xisto apresenta ainda um sistema de diálogo simples, que permite ao jogador falar com os participantes, que podem ou não pedir ajuda com certas tarefas.

A Iniciados Games tem planos (segundo o seu itch.io) para lançar Xisto em Windows, PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

