Exército ucraniano destrói unidade de soldados russos de “elite”

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia já dura há mais de 100 dias e as notícias que chegam a todos nós é que os ucranianos têm conseguido derrubar muita artilharia russa (muita dela é armamento forte).

Segundo informações recentes, o exército ucraniano conseguiu destruir uma unidade de soldados russos de "elite" após uma batalha que durou mais de 14 horas.

Exército ucraniano levou 14 horas para vencer batalha

Num post publicado no Facebook nesta terça-feira, a 80ª brigada de assalto das forças armadas ucranianas declarou que as suas tropas pararam a tentativa de uma unidade russa de atravessar uma estrada no leste da Ucrânia. Os ucranianos não referiram o nome da cidade onde a batalha ocorreu, embora a luta feroz continue em Severodonetsk, enquanto a Rússia procura anexar a totalidade da região leste ucraniana de Donbas.

No post pode ler-se que os para-quedistas ucranianos que se envolveram com os russos estavam guarnecidos em Lviv e travaram uma batalha de 14 horas com a unidade russa. Os ucranianos disseram que usaram lançadores de granadas NLAW para derrubar um veículo de combate russo e tropas.

Na semana passada, a Ucrânia alegou ter destruído um exército russo inteiro em Izyum. O líder ucraniano Volodymyr Zelenskyy disse que a Rússia perdeu 200 aeronaves na guerra da Ucrânia, demonstrando o fracasso dos militares russos em ganhar vantagem na guerra aérea sobre a Ucrânia.

Entidades ocidentais estimam que cerca de 15.000 russos foram mortos na invasão. A Ucrânia, por sua vez, afirma ter morto 30.000 soldados russos.