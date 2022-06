C-DAYS 2022: Como comunicar que sofri um incidente de cibersegurança?

Falar em ataques cibernéticos é ter como exemplo a gigante Vodafone. A empresa de comunicações foi alvo de um forte ataque a 7 de fevereiro e foram várias as ações que foram realizadas para explicar ao país, em concreto aos clientes e parceiros.

Para Carina Correia, responsável pela Comunicação Externa na Vodafone Portugal, referiu que as ações de comunicação foram importantes para manter a transparência.

A C-DAYS 2022 está hoje no segundo dia, com uma agenda bastante interessante. A C-DAYS foi desenhada para partilhar conhecimento, promover o debate, identificar tendências e gerar oportunidades no campo da cibersegurança.

No painel RISCOS E CONFLITOS - Como comunicar que sofri um incidente de cibersegurança?, Carina Correia explicou como foram os primeiros momentos após o ataque que afetou a gigante de Vodafone. Além da comunicação do próprio CEO, a empresa criou um site para comunicar e atualizar o estado do ciberataque.

Sobre o ciberataque, Carina Correia referiu que os funcionários foram verdadeiros embaixadores na defesa da empresa. Além disso, houve a preocupação de tirar a responsabilidade dos funcionários terem de dar explicações sobre o sucedido.

Neste momento todos os serviços estão repostos para os clientes.

Do lado da Lusa, Joaquim Carreira revelou que a empresa começou a sentir instabilidade nos serviços a 12 de maio. Segundo Joaquim Carreira, a Lusa foi alvo de um ataque de negação de serviço que deixou a empresa 4 horas completamente fora do ar. Foi ainda referido que a empresa não foi a primeira a dar a notícia, sendo a Lusa até a fonte de muitos canais. No entanto, o momento foi analisado e só depois de existir detalhe é que foi comunicado.

No caso da Lusa não houve "distorção" de dados.

Joaquim Carreira revelou que a empresa produz 300 mil conteúdos por ano e tem cerca de 260 trabalhadores.

Alexandra Abreu Loureiro da Brunswick Group, referiu que após um ataque há vários pontos de análise:

#1 - Porque razão uma crise ciber é diferente de outras crises?

#2 - Custos?

#3 - Impacto na reputação?

#4 - Transparência (célula de crise)

#5 - Apoio

No site do evento é possível saber que nesta edição irão estar mais de 40 oradores nacionais e internacionais com painéis nas áreas como: Riscos e Conflitos, Políticas Públicas, Economia, Inovação e Tecnologias Futuras.

C-DAYS 2022