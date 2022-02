Vodafone cria site com informações sobre o ciberataque

Como é do conhecimento geral, a Vodafone foi vítima de um ciberataque com o objetivo principal de destruir! O CEO da operadora referiu que o objetivo do “ato criminoso” era claramente tornar a rede indisponível.

Para manter os clientes sempre informados, a Vodafone criou agora um site com informações sobre o ciberataque.

O site criado pela Vodafone disponibiliza toda a informação que tem sido publicada pela comunicação social. Este site tem ainda como objetivo esclarecer dúvidas dos clientes e também um conjunto de questões frequentes.

De acordo com as informações mais recentes, a Vodafone informou às 18:30 que a prioridade do dia de hoje tinha sido a estabilização da sua rede e a recuperação do serviço de voz fixa, que tem relevância para todos os clientes, mas em especial para os clientes empresariais. Desde a hora de almoço que foi iniciada de forma gradual o restabelecimento deste serviço, o qual tem vindo sustentadamente a ganhar estabilidade.

Esta é a última informação da operadora, que agora passou a ter um site com todas as informações que partilha publicamente.

Relativamente aos contactos que começaram a aparecer nos telemóveis dos clientes, a operadora esclareceu que os números listados debaixo do contacto Vodafone que aparecem em algumas listas de contactos dos clientes pertencem todos à Vodafone.

Decorrem de uma funcionalidade da APP My Vodafone, já existente, que permite ao cliente identificar a origem do número chamador associado a campanhas de marketing. O objetivo desta funcionalidade é dar aos clientes a possibilidade de atender, ou não, chamadas provenientes da Vodafone. A disponibilização destes contactos, ao abrigo desta funcionalidade, não está relacionada com o ciberataque.

