Apesar de ter um foco especial nas versões móveis, o WhatsApp não deixou de lado a versão dedicada ao browser e a focada no Windows. Esta última foi totalmente reformulada e trazida finalmente para a loja de apps da Microsoft.

Agora, e alguns meses depois, é hora de ter mais novidades desta versão. O WhatsApp tem uma novidade que vai melhorar ainda mais esta versão, adaptando-a ao que os utilizadores querem e que o Windows pode oferecer. Vamos conhecer esta novidade.

O WhatsApp tem-se focado em dar aos seus utilizadores muitas novidades nas suas muitas versões. Estas são apresentadas de forma transversão e acessíveis a todos, ainda que algum desfasamento na sua chegada às diferentes versões.

Após vermos a versão dedicada ao Windows ser totalmente renovada, tendo sido refeita, há agora uma novidade. Esta chegou à mais recente versão do WhatsApp preparado para a versão do sistema da Microsoft, que está disponível na loja da gigante do software.

Finalmente esta versão tem acesso ao conhecido, esperado e desejado dark mode, podendo ser ativado de forma manual. Há ainda a possibilidade de usar a definição do próprio Windows, o que fará com que o WhatsApp se ajuste automaticamente ao que estiver definido no sistema.

Para alterar este componente, os utilizadores devem aceder às definições do WhatsApp, clicando na roda dentada presente no topo da interface, junto à lista de nomes. Depois disso, devem escolher a opção Geral e encontrar o Tema. Só precisam então de escolher Dark para ter o dark mode ativo.

Se quiserem testar esta novidade no Windows 11 e no 10 só precisam de apontar para a loja da Microsoft. Aqui encontram a versão 2.2205.2.0 que devem instalar ou atualizar se já estiverem a usar o WhatsApp no sistema onde mais recentemente teve novidades de peso.

Esta é uma opção que há muito era pedida e até esperada pelos utilizadores. O dark mode já podia ser usado nos dispositivos móveis e no browser, alargando agora a sua disponibilidade para os utilizadores.