Trilogia de GTA vendeu 10 milhões de cópias e superou expetativas da Rockstar

Grand Theft Auto é, sem dúvida, um dos jogos mais populares do mundo. E, em novembro do ano passado, a criadora lançou a trilogia deste título, contudo com algumas turbulências com os servidores. Mas tudo ficou rapidamente resolvido, e os jogadores puderam aproveitar em pleno toda a aventura desta nova versão.

Há agora novos dados que comprovam o sucesso da Trilogia de GTA, uma vez que se sabe que o jogo da Rockstar vendeu 10 milhões de unidades, um valor que superou as estimativas da própria criadora norte-americana.

Trilogia de GTA: 10 milhões de unidades vendidas

Em 1997 surgia no mercado dos videojogos um que rapidamente se tornaria um verdadeiro vício, capaz de colar o jogador ao ecrã durante horas. Agora, um quarto de século depois da sua estreia, o jogo da Rockstar ainda é um dos preferidos dos gamers. Para tal, a criadora tem tentado promover o interesse dos consumidores através de constantes novidades e versões mais desafiantes. Neste sentido foi lançado no ano passado a Trilogia do GTA.

De acordo com os dados mais recentes, este título é uma verdadeira máquina de fazer dinheiro e um sucesso entre os gamers. E nem mesmo as várias condicionantes do lançamento, que valeram algumas críticas, abalaram o interesse dos jogadores.

Segundo os detalhes revelados, a Trilogia de GTA - The Definitive Edition, conseguiu alcançar, desde a data do seu lançamento, há apenas 3 meses, cerca de 10 milhões de cópias vendidas. Durante uma conferência com os investidores que aconteceu nesta segunda-feira (7), a Rockstar Games indicou que as vendas desta nova edição "superaram as expectativas".

Os relatórios divulgados pela criadora mostram que foram vendidas 15 milhões de cópias de Grand Theft Auto desde novembro de 2021, sendo que 5 milhões referem-se ao GTA 5 e os restantes 10 milhões serão então da trilogia.

Se somarmos o número de vendas de todas as versões do jogo, totaliza o valor de 370 milhões de cópias desde 1997. E se criarmos um TOP 5 dos mais vendidos ficámos com a seguinte lista:

GTA 5 - 160 milhões de unidades vendidas

GTA San Andreas - 27,5 milhões de unidades vendidas

GTA IV - 25 milhões de unidades vendidas

GTA Vice City - 17,5 milhões de unidades vendidas

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition - 10 milhões de unidades vendidas

E ainda só se passaram poucos meses desde o lançamento da trilogia. Como tal espera-se que este número continue a aumentar ainda mais. Para além disso, a Rockstar já desvendou que se encontra a produzir o GTA 6.