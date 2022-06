A WWDC de 2022 era muito esperada, por se saber que iam chegar muitas novidades nos vários sistemas da Apple. A empresa sempre surpreende nestes momentos e revela o que de melhor tem preparado para os programadores.

A gigante de Cupertino não deixou os seus créditos por mãos alheias e voltou a mudar completamente o panorama, com muitas novidades e melhorias importantes. Houve ainda tempo para uma surpresa que era esperada mais para o final do ano. Recorde assim o que a Apple apresentou na WWDC deste ano.

As novidades eram esperadas nos seus 4 principais sistemas operativos, com diferentes abordagens e com muitas melhorias. A verdade é que todos tiveram direito a uma atenção especial e isso pode ser visto no que foi apresentado.

iOS 16 é muito mais do que uma renovação

O sistema que mais recebeu a atenção da Apple foi o iOS. Esta nova versão, o iOS 16, tem um lote de novidades que o torna quase um sistema totalmente novo. A marca apostou em muito mais do que o detalhe e há melhorias em quase toda a sua extensão.

Uma das maiores e mais importantes mudanças vem para o ecrã de bloqueio. Este está mais apelativo e tem agora espaço para receber novos widgets. Estes complementam a presença do relógio, que agora tem um destaque menor face à imagem de findo. Estes ecrãs podem ser criados de forma rápida e totalmente personalizados.

Também as notificações foram melhoradas e agora cada app pode agrupar as que envia, para ser mais simples ao utilizador gerir este espaço. Há ainda uma nova API que permite ter notificações de eventos desportivos e que funciona em tempo real.

Com o iOS 16, a Apple irá permitir que apagar mensagens que não queria enviar. Esta app vai receber a nova funcionalidade "desfazer envio", bem como a capacidade de editar mensagens que o utilizador enviou e que ainda não foram lidas.

A Apple revelou também que está a atualizar a funcionalidades ditado, o que deve facilitar o envio de mensagens em trânsito. Com as atualizações, através do ditado será possível adicionar pontuação automaticamente em mensagens mais longas e pode até adicionar caracteres emoji relevantes.

A Apple também melhorou o serviço de pagamento Apple Pay. Com esta novidade, a Apple permite que o utilizador divida o custo das compras em quatro pagamentos iguais ao longo de seis semanas, sem juros e taxas.

Ontem foi também anunciado que a app Maps vai receber várias atualizações importantes. Chegará a muitos mais países e permitirá aos utilizadores definirem vários pontos de paragem para uma rota que estejam a criar.

No iCloud a Apple vai permitir álbuns de fotos partilhadas, tal como acontece com o Google Fotos, para que os utilizadores possam sincronizar mais facilmente os álbuns com amigos e familiares.

O controlo parental no iCloud vai trazer maior segurança para toda a família, com a funcionalidade Family Sharing. Uma das funcionalidades interessantes é o facto de as crianças poderem pedir solicitações de tempo de ecrã via Mensagens e essa autorização ser dada em tempo real.

Mais cuidado com a saúde e o desporto com o watchOS 9

A segunda novidade do dia veio com o watchOS9. A Apple começou por mostrar as novidades deste sistema dedicado ao Apple Watch, revelando as 4 novas faces de relógio, com novos temas e com a possibilidade de terem atalhos diretos e interessantes para os utilizadores.

Por outro lado, e porque este é um dispositivo dedicado ao desporto, a Apple mostrou as melhorias feitas para a corrida. Esta tem ainda mais informação destinada a quem pratica este desporto, melhor suporte para os atletas e muito mais dedicado a esta modalidade.

No que toca à saúde, a Apple tem também novidades no watchOS 9. Esta área foi reforçada e dá agora monitorização nos medicamentos que estão a ser tomados. O Apple Watch vai conseguir alertar os utilizadores para a sua toma. Estes vão ainda receber alertas para misturas perigosas que possam se realizadas com medicamentos.

A segurança continua aqui a ter um papel importante e a Apple garante agora que toda a informação fica presente apenas no relógio do utilizador e o que for transmitido, será sempre salvaguardado e não partilhado com ninguém.

Apple M2: Novo MacBook Air e Pro com um SoC ainda mais potente

A grande novidade da Apple neste evento foi mesmo a chegada de um novo SoC dedicado aos computadores portáteis. O SoC M2 da Apple promete ser ainda mais potente e com um desempenho acima da média.

O M2 suporta até 24 GB de memória unificada, bem como o dobro da largura de banda da memória (1000 GB/s). O M2 vem com 8 núcleos (4 de alto desempenho, 4 de alta eficiência). A Apple afirma que é possível conseguir um aumento de 18% no desempenho multithread. O M2 oferece 25% mais desempenho de GPU, comparativamente ao M1 no mesmo nível de potência e 35% a mais na potência máxima.

Para materializar esta proposta a Apple apresentou o novo Macbook Air com um ecrã retina display de 13.6". Este inclui o MagSafe. Vem também com duas interfaces Thunderbolt e jack de áudio. O novo Air tem um pequeno "notch" onde está localizada uma webcam de 1080p que a Apple diz ter o dobro da resolução e o dobro do desempenho com pouca luz da câmara anterior.

Destaque ainda para o facto de vir com Wi-Fi 6 e ter uma autonomia que pode chegar às 20h.

Também o MacBook Pro recebe este SoC e aumenta o seu desempenho de forma muito visível. A Apple ganhos de 39% face ao modelo com o SoC anterior, tanto no processamento de imagens como na parte de jogos.

Também no campo da energia o SoC M2 consegue ser mais eficiente, com melhorias que facilmente vão poder ser vistas no trabalho ou no lazer. A Apple promete para o novo MacBook Pro uma duração de 20 horas.

Ambos os modelos chegam em julho e o MacBook Air terá um preço de 1.199 dólares, ou seja, mais 200 dólares que a versão anterior. Já o MacBook Pro terá um preço de 1.299 dólares, com um desconto que o coloca nos 1.199 dólares no segmento da educação.

Ventura: Um novo macOS dedicado a melhorar a a multitarefa

Como não podia deixar de ser, a Apple apresentou também um novo macOS. Com o nome Ventura, este inaugura uma nova interface, mais dedicada à multitarefa e à organização do trabalho do utilizador, que assim consegue retirar ainda mais deste sistema.

A primeira grande novidade é mesmo o Stage Manager. Este consegue rapidamente agrupar todas as janelas de todas as apps e arrumá-las de acordo com a sua origem. Desta forma é simples e rápido ter acesso ao desktop e ao foco do utilizador.

Também o Spotlight foi reforçado e tem agora muito mais. Em primeiro lugar permite criar muito mais diretamente na barra superior. Aqui podem criar tarefas, aceder a atalhos e a muito mais do que estavam habituados. Claro que também a pesquisa foi elevada e é mais simples encontrar mais e de forma mais rápida.

Na app do email o utilizador recebe também melhorias como o anular do envio de mensagens e o agendamento para horas pré-definidas. No caso da app mensagens, e tal como no iOS, passa a poder editar mensagens enviadas e até anular o envio das mesmas.

O Safari foi alvo de melhorias a vários níveis, sendo agora o browser mais rápido do planeta e o browser mais eficiente que pode ser usado no Mac. Os separadores partilhados facilitam a navegação na Internet e ajudam a organizar estes elementos com o seu agrupar.

No campo das passwords, tudo passa a estar mais seguro, com as chaves de acesso. Estas são um novo método de início de sessão com encriptação ponto‑a‑ponto que protege do fishing e das fugas de informação.

Outro ponto que recebeu muitas melhorias foi o da parte associada ao vídeo. Para além do hand-off das chamadas de Facetime, o macOS Ventura traz um novo modo de apresentação que consegue ter num mesmo plano o utilizador e a sua secretaria, tendo assim uma área muito maior e mais dedicada.

Há ainda o center-stage que acompanha o utilizador para onde quer que este se mova, bem como melhorias na iluminação automática e que torna os vídeos e as chamadas muito melhores. Tudo poderá ser feito numa simples partilha de um ficheiro.

As primeiras betas do macOS Ventura chegam agora, esperando-se que no próximo mês surja uma versão de testes pública acessível a todos os utilizadores.

iPadOS 16 é um passo rumo a um novo tablet da Apple

O final da keynote da WWDC 2022 foi a apresentação do iPadOS 16. Mesmo sendo um sistema dedicado ao tablet de maior sucesso da Apple, este está cada vez mais próximo do que temos no macOS.

Pela primeira vez, o iPadOS permitirá ter janelas sobrepostas. Além disso, esta nova versão do iPadOS, aposta num conjunto de funcionalidades colaborativas para que o iPad seja um melhor. Pode facilmente partilhar documentos, via mensagens, pode aceder diretamente ao Facetime através de um documento, etc.

O FreeForm está a chegar ao iPhone, iPad e Mac e é mais uma das novidades onde a colaboração funcionará de forma completa e integrada. Também a app Weather chegou finalmente para o iPadOS, algo esperado desde o lançamento do primeiro iPad.

O Game Center também irá receber algumas funcionalidades do SharePlay. Por exemplo, o utilizador poderá jogar jogos com vários jogadores enquanto mantém uma chamada no FaceTime.

Essa atualização também incluiu o prático recurso Quick Notes, um controverso re-design do Safari que acabou sendo revertido, um novo conjunto de widgets entre muitas outras novidades.

As versões beta para programadores ficam disponíveis agora e as primeiras betas de acesso público chegam no mês de julho.

Estas foram as grandes novidades da Apple para os próximos meses. A empresa vai agora colocar à disposição dos programadores estas novas versões e corrigir todos os problemas que surjam entretanto. Dentro de alguns meses vão estar prontas e acessíveis e todos, com todas as melhorias que surgiram.