Os utilizadores do Android Auto parecem agora ter a Google do seu lado, pronta para criar novas funcionalidade e resolver todos os problemas que existem nesta proposta. Dedicada aos carros e aos condutores, consegue melhorar a integração do smartphone na condução.

As novas versões têm surgido a um bom ritmo, com melhorias a vários níveis, em especial no que toca a resolver problemas. Esta nova versão, a 7.8 do Android Auto foca-se nisso e deixa-nos ainda mais perto de uma mudança radical.

Apesar de já a conhecermos, a Google tem a ser preparada uma mudança grande no Android Auto. Este sistema dedicado aos carros vai ser totalmente remodelado e uma interface totalmente nova vai surgir para os utilizadores.

Esta deverá chegar no início do verão, a altura ideal para ser avaliada por todos num clima mais descontraído. Enquanto esse momento não chega, a Google tem procurado corrigir falhas e resolver problemas que têm afetado a sua proposta. Assim, tudo será focado na novidade e não das suas falhas.

Para aumentar ainda mais este sistema e o que ele oferece aos condutores, surge agora em testes a versão 7.8 do Android Auto. Esta tem melhorias para todas as áreas, mas não são visíveis para os utilizadores. São de fundo e para melhorar de forma geral a proposta da Google.

Algo que parece surgir a quem está a experimentar esta novidade é uma nova janela de configuração, como se fosse a primeira ligação do Android a um carro. Este alerta parece dedicado à ligação sem fios e é mostrada mesmo a quem não tem este suporte.

Apesar de estar em testes nos utilizadores do programa Beta, o Android Auto pode ser instalado e testado por qualquer um que tenha um smartphone com o sistema da Google. Basta aceder ao apk e fazer a sua instalação, como uma fonte externa, que deve ser autorizada.

A Google está a preparar o caminho para que a grande novidade do Android Auto esteja pronta dentro de semanas ou meses. Com essa nova versão pronta, o sistema dedicado aos carros passará a ser algo completamente diferente e com uma interface redesenhada e ainda mais útil para os condutores.