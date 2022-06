A eterna guerra dos browsers tem colocado frente a frente todas as propostas que existem contra o Chrome, com o objetivo de mostrar a sua qualidade e assim captar mais utilizadores.

Agora esse ciclo parece ter sido mudado e é a própria Google a querer comparar o seu Chrome. Desta vez o alvo escolhido foi o Safari, que terá perdido de forma completa este choque e esta avaliação contra a concorrência.

Desde que o Chrome foi apresentado que o mundo dos browsers sofreu uma mudança completa. Este browser da Google conquistou tudo e todos e hoje domina o mercado de forma total e sem qualquer concorrência direta que o possa incomodar.

Ainda assim, e mesmo com este domínio, a Google continua a apostar no seu browser a tentar torná-lo mais rápido. Ao mesmo tempo quer que este seja mais eficiente e tenha consumos de recursos mais reduzidos e comedidos, fazendo uma boa gestão do que lhe é oferecido.

Agora parece ter conseguido mais um passo neste sentido e recorreu ao Twitter para comemorar e anunciar este seu feito. Do que foi mostrado, o Chrome está 20% mais rápido no Mac, voltando a bater o Safari e o que esse browser oferece.

Speed has shaped our work since #Chrome’s launch in 2008. Three months ago, we recorded the highest score on Apple’s Speedometer — and now, Chrome is 20% faster on Mac, scoring over 360. pic.twitter.com/FO3t06c9p3 — Chrome (@googlechrome) June 5, 2022

A comparação e este novo resultados foram confirmados pela Google ao usar o avaliar de velocidade da Apple para os browsers. Ali foram registados novos máximos para o Chrome, com o browser da Google a conseguir registar uma pontuação de mais de 360 na ferramenta de benchmarking para medir a capacidade de resposta.

Este novo valor vem no seguimento de outra proa da Google com o Chrome. A gigante das pesquisas há alguns meses conseguiu que o Chrome atingisse valores que o colocavam como o browser do macOS, mesmo à frente da proposta óbvia, o Safari.

Será curioso ver o que os próximos meses vão trazer para os utilizadores. A Apple apresentou o macOS Ventura com uma versão do Safari que é supostamente, a mais rápida de sempre e a que melhor corre no seu sistema.