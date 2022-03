Google garante que o Chrome 99 é o browser mais rápido do macOS

No que toca a navegar na Internet no macOS, o Safari tem sido a solução mais óbvia. Para rebater essa dominância, a Google garante agora ter uma palavra a dizer e usa para isso o Chrome, o seu browser.

A gigante das pesquisas acaba de lançar a versão 99 do Chrome e garante que este browser é agora a proposta mais rápida para usar no macOS, sendo superior ao Safari. Os dados mostram isso e vêm das próprias ferramentas da Apple para medir este desempenho.

O desenvolvimento constante do Chrome permite que este browser esteja também a receber melhorias e otimizações a cada nova versão. Estas espalham-se pelas várias plataformas onde está presente, sendo assim acessíveis a todos os utilizadores.

Uma das versões que precisavam de uma melhoria significativa era a dedicada ao macOS. Esse passo foi dado e um novo marco atingido, com o obter de 300 pontos no Speedometer, o benchmark da Apple. Esta é a maior pontuação já conquistada por um browser na ferramenta.

Com esta pontuação obtida, o Chrome 99 torna-se o browser mais rápido que está disponível para macOS. Isso é visível ao ser cerca de 7% mais rápido, segundo os seus programadores, e com um desempenho gráfico que fica 15% acima do Safari.

A equipa de programadores que desenvolve o Chromium atribuiu esta conquista a uma série de otimizações feitas neste browser ao longo dos últimos meses. Aqui entra uma técnica de otimização — a ThinLTO — que acelera o carregamento de partes críticas do código dos websites.

Existem ainda novas tecnologias gráficas de descodificação e apresentação, além de um compilador JavaScript atualizado ao browser da Google. Estes elementos são úteis principalmente para apps Web que manipulam imagens e vídeos, bem como sites com elementos renderizados em 3D, como o Google Earth.

Este desempenho é o resultado de um trabalho contínuo da Google. A gigante das pesquisas revelou que o Chrome tornou-se 43% mais rápido nos últimos 17 meses. Esta foi a data em que foi lançada a versão do Chrome dedicada ao SoC M1 da Apple, nos ficais de 2020.