Apple e OpenAI quase com acordo para ter ChatGPT no iPhone. Gemini ainda é hipótese

Com a IA cada vez mais presente nos smartphones, a Apple não quer perder a sua posição neste mercado. Depois de se pensar que iria ter a sua oferta, tudo aponta para que recorra a quem domina nesta área. Assim, surgem informações de que estará a ultimar um acordo com a OpenAI para ter ChatGPT no iPhone. Ainda assim, o Gemini da Google ainda é hipótese real.

Apple e OpenAI quase com acordo

Já não é segredo que o iOS 18 da Apple irá focar-se na IA e no que esta poderá trazer para o iPhone. A Apple quer apostar nesta área para não perder terreno face à concorrência Android e para dar aos utilizadores o que estão a pedir e podem conseguir noutras plataformas.

As notícias de que estaria a preparar a sua proposta surgiram, mas rapidamente foram superadas pela possibilidade de haver uma oferta de um dos atuais gigantes neste campo. A opção parece óbvia e está a ser disputada entre a OpenAI e a Google.

ChatGPT poderá ser opção para iPhone

Depois das notícias iniciais de que a Apple estaria a negociar com a criadora do ChatGPT e com a criadora do Gemini, surgem agora mais certezas. Do que está a ser avançado, a Apple estará prestes a fechar um acordo com a OpenAI para que a IA seja disponibilizada no iPhone.

Claro que esta integração do ChatGPT com o iOS não se limitará à sua app. A proposta da OpenAI será colocada na base do iOS e será por aqui que todas as funcionalidades de IA vão ser disponibilizadas. O modelo poderá ser similar ao que a Microsoft tem atualmente com o seu Copilot.

Gemini ainda é uma hipótese real

Ainda que este acordo esteja a ser ultimado pelas partes, a Apple poderá não ter desistido ainda do Gemini da Google. A proposta de Ia da gigante das pesquisas poderá ser integrada nos serviços que a criadora do iPhone tem disponíveis para os seus utilizadores.

A aposta da Apple na IA parece agora começar a tomar forma. Na última apresentação de resultados da Apple, Tim Cook afirmou que a empresa teria uma vantagem em IA. Acredita no poder transformador e na promessa da IA, e acreditam que vão ter vantagens que os diferenciarão. Aqui incluiu a combinação exclusiva da Apple de integração perfeita de hardware, software e serviços.