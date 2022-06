Primeira viagem transoceânica com navegação autónoma foi um sucesso

A tecnologia está a cada dia mais presente a não é apenas na estrada ou no ar que se faz história. Uma subsidiária da Hyundai, a Avikus, realizou a primeira viagem transoceânica do mundo recorrendo à navegação autónoma.

O navio Prism Courage completou o percurso com sucesso.

Com o aumento das capacidades computacionais e com o estímulo cada vez maior das suas potencialidades, as soluções de navegação autónoma estão a ser testadas em vários meios de transporte. Se vemos já fabricantes a apostar neste campo para veículos que circulam pela estrada, conhecemos agora um feito conseguido em pleno oceano.

Em dezembro de 2020, a Hyundai criou a Avikus por forma a apostar na navegação autónoma em alto mar. No ano passado, demonstrou com sucesso a sua tecnologia num navio de cruzeiro de 12 lugares na Coreia, tendo-a dado a conhecer no CES 2022.

Tecnologia de navegação autónoma completou uma viagem com sucesso

A última versão do software de navegação desenvolvido pela Avikus chama-se HiNAS 2.0 e é uma tecnologia de navegação autónoma de nível 2 que pode controlar e operar o navio.

De acordo com um comunicado de imprensa, a Avikus completou a primeira viagem transoceânica de um grande navio mercante, recorrendo a tecnologias de navegação autónoma.

A tecnologia de navegação autónoma de Avikus foi muito útil neste teste de travessia do oceano, especialmente para manter as rotas de navegação, mudar autonomamente de direção, e evitar navios próximos, todos eles aumentando as conveniências de trabalho das tripulações.

Explicou Young-hoon Koh, Capitão da Prism Courage.

O navio de nome Prism Courage iniciou a sua viagem no dia 1 de maio a partir do Gulf Of Mexico. Depois, passou no Panama Canal e, finalmente, chegou ao LNG Terminal de Boryeong, na Coreia do Sul. Ao todo, em 33 dias, o navio percorreu cerca de 20.000 quilómetros, que correspondem a 10.800 milhas náuticas.

Conforme anunciado, cerca de metade da distância foi percorrida utilizando o software de navegação autónoma. O HiNAS 2.0 trabalhou em conjunto com o Integrated Smartship Solution da Hyundai, por forma a criar as rotas ideais e determinar as velocidades preferenciais para a viagem. Por esta razão, a viagem foi completada com uma eficiência de combustível melhorada de 7% enquanto reduzia as emissões de gases com efeito de estufa em cerca de 5%.

Além disso, a tecnologia de navegação autónoma evitou a colisão cerca de 100 vezes.

A viagem foi monitorizada, remotamente e em tempo real, pelo American Bureau of Shipping e pelo Korea Register of Shipping. A Avikus da Hyundai pretende comercializar a sua tecnologia após receber as certificações necessárias.

