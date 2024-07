Brutal! Este camião elétrico da Mercedes consome pouco mais do que um SUV

A Mercedes-Benz tem a certeza de que o futuro dos transportes é elétrico e acaba de iniciar uma das viagens mais importantes para o seu futuro. Esta viagem tem um objetivo em mente: demonstrar que o transporte de longa distância com um camião elétrico será possível.

A viagem em questão será de Frankfurt ao Cabo Norte da Noruega, o ponto mais setentrional da Europa, para acabar em Tarifa, em Espanha. Esta viagem permitir-lhes-á, entre outras coisas, conhecer em pormenor o consumo do seu camião elétrico de 40 toneladas.

eActros 600 European Testing Tour 2024

Este é o nome dado ao teste individual mais extenso da história da empresa. No percurso descrito, a empresa testa dois dos seus camiões elétricos Mercedes eActros. Trata-se de dois veículos muito semelhantes ao futuro veículo de produção em série, com o objetivo de demonstrar que o transporte de longa distância com camiões elétricos será uma realidade.

O teste irá cobrir uma distância de mais de 13.000 quilómetros, com ambos os camiões totalmente carregados até à sua capacidade máxima. A grande questão neste cenário é clara: quanto é que estes camiões consomem?

De acordo com a Mercedes, estes camiões estão equipados com um conjunto de três baterias, cada uma com 207 kWh. No total, estamos a falar de uma capacidade combinada de 621 kWh de capacidade total. As baterias deste camião utilizam células de fosfato de ferro e lítio (LFP) e podem ser carregadas com corrente contínua a uma potência de 400 kW.

Consumos deste camião da Mercedes: 111 kWh por 100 quilómetros

A Mercedes está a trabalhar na norma MCS para que esta potência possa ser duplicada para recarregar a bateria de 20 a 80% em 30 minutos. Considerando que as paragens obrigatórias para os camionistas são de 45 minutos, isto seria mais do que suficiente para a carregar quase completamente.

Os dados recolhidos durante a viagem informam-nos de um consumo de 111 kWh por 100 quilómetros. O valor a frio pode não dizer muito, mas se considerarmos que a equivalência energética é a mesma que 10,13 litros de gasóleo, a história é diferente. Um consumo de 10 litros por 100 está muito mais próximo do de um automóvel. Para contextualizar ainda mais, um camião com um consumo médio de combustível pode utilizar entre 30 e 40 litros de gasóleo a plena carga.

Tendo em conta a capacidade das suas baterias, este camião pode percorrer pouco mais de 500 quilómetros com uma carga completa. Ainda é muito longe do que os camiões convencionais podem percorrer, mas considerando o preço do combustível, a alternativa faz sentido.

Leia também: