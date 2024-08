USB-C: carregador universal na UE é “ligado” no final de dezembro

Vai terminar a saga de ter um carregador para cada dispositivo que utiliza. A partir de 28 de dezembro, um grande leque de dispositivos eletrónicos vendidos na União Europeia (UE) têm obrigatoriamente de disponibilizar a porta de carregamento USB-C.

O "trivial" USB-C

A UE tomou uma decisão histórica ao avançar com a obrigatoriedade do carregador universal para dispositivos eletrónicos portáteis.

Esta medida, adotada em junho de 2022, visa padronizar os carregadores usados em smartphones, tablets, câmaras digitais, auscultadores e outros dispositivos eletrónicos, promovendo a conveniência do consumidor e a sustentabilidade ambiental.

A implementação do carregador universal na União Europeia está a ser feita de forma faseada, com datas específicas para a sua aplicação. Relembre-se que a lei para a padronização do carregador universal foi oficialmente adotada pelo Parlamento Europeu em junho de 2022, iniciando-se aí o período de transição.

Agora, a partir de 28 de dezembro de 2024, todos os dispositivos eletrónicos portáteis vendidos na União Europeia, incluindo smartphones, tablets, câmaras digitais, auscultadores e outros dispositivos semelhantes, deverão obrigatoriamente usar um carregador USB-C, que foi escolhido como o padrão universal.

Os fabricantes que não cumprirem esta regra não poderão comercializar os seus produtos no mercado europeu.

A medida não se limita aos dispositivos mencionados anteriormente. A partir de 2026, a obrigatoriedade do carregador universal será estendida também aos computadores portáteis. Este alargamento visa assegurar que a padronização abranja o maior número de dispositivos possível.

Porquê o carregador universal?

A decisão da União Europeia foi motivada por várias razões, sendo as principais a redução do lixo eletrónico, a conveniência para os consumidores e a promoção da concorrência justa entre os fabricantes.

Estima-se que cerca de 11 mil toneladas de lixo eletrónico sejam geradas anualmente na UE devido a carregadores antigos ou não utilizados. Ao introduzir um carregador universal, a UE pretende reduzir significativamente esta quantidade de resíduos, contribuindo para os seus objetivos ambientais e para a transição para uma economia mais circular.

A medida permitirá que os consumidores reutilizem os seus carregadores em diferentes dispositivos, prolongando a vida útil dos mesmos e reduzindo a necessidade de adquirir novos carregadores com cada dispositivo comprado.

É que até agora, os consumidores eram frequentemente obrigados a adquirir novos carregadores ao comprar novos dispositivos, muitas vezes resultando em situações frustrantes devido à incompatibilidade entre marcas e modelos.

A padronização do carregador universal facilita a vida dos consumidores, que poderão carregar diferentes dispositivos com um único carregador. Este avanço não só diminui a confusão e o aborrecimento de lidar com vários tipos de cabos, como também permite uma utilização mais eficiente dos recursos já existentes.

A medida visa também fomentar a concorrência justa no mercado. Anteriormente, alguns fabricantes utilizavam diferentes tipos de carregadores como uma forma de manter os consumidores dentro do seu ecossistema de produtos.

Com o carregador universal, o foco desloca-se para a qualidade e inovação dos dispositivos em si, em vez da exclusividade dos acessórios, o que beneficia os consumidores com mais opções de escolha e melhores produtos.

Impactos da medida

A introdução do carregador universal terá impactos significativos, tanto para os consumidores como para os fabricantes de dispositivos eletrónicos.

Para os consumidores, a principal vantagem será a simplificação do carregamento dos dispositivos, com um único tipo de carregador para vários aparelhos. Isto não só reduzirá o custo e a confusão associados à compra de carregadores novos, mas também contribuirá para a redução do lixo eletrónico, beneficiando o meio ambiente.

Já no que diz respeito aos fabricantes, é óbvio que a medida representará um desafio, especialmente para empresas que até agora dependiam de carregadores exclusivos para diferenciar os seus produtos. No entanto, também abrirá oportunidades para inovação em outras áreas dos dispositivos, uma vez que a concorrência não estará mais centrada nos acessórios.

Finalmente, e não menos importante, o impacto no meio ambiente. A redução do lixo eletrónico é um dos maiores benefícios esperados. Menos carregadores no mercado significam menos produção, menos resíduos e menos impacto ambiental, o que está alinhado com os objetivos da UE de sustentabilidade e combate às alterações climáticas.

A verdade é que a obrigatoriedade do carregador universal na União Europeia marca um passo importante na harmonização tecnológica e na promoção de práticas sustentáveis. Será aplicada em outras regiões do mundo, inspirando uma abordagem mais coerente e ecológica à questão dos carregadores eletrónicos? É uma questão política, para lá de económica...