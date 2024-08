Passe Navegante: novidade para quem tem menos de 19 anos

O "Passe Navegante" é um passe de transporte público da região metropolitana de Lisboa. Permite viagens ilimitadas nos transportes públicos, como autocarros, metro, comboios e elétricos. Hoje foi anunciada uma novidades para quem tem menos de 19 anos. Saiba o que é.

Os estudantes menores de 19 anos já podem carregar o passe Navegante através do telemóvel. O processo é feito via App Navegante, bastando atualizar o passe e este fica válido até ao final do mês em que faz 19 anos, ou até ao limite da data de validade do cartão, que é de cinco anos.

Segundo a Transportes Metropolitanos de Lisboa...

[jovens] já não precisam de se deslocar às lojas e estar na fila para renovar o passe no início de cada ano letivo

Quem tem mais de 19 anos, ainda será necessário a prova de frequência escolar a entregar todos os inícios de ano letivo. No entanto, o passe fica válido durante um ano, não sendo necessário carregar todos os meses.

De referir que os jovens estudantes até aos 23 anos beneficiam de um desconto de 100% sobre o valor do passe navegante metropolitano, podendo viajar gratuitamente em todos os transportes e em todos os municípios da área metropolitana de Lisboa.