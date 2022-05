IONIQ 5 Robotáxi: Como a Hyundai imagina o seu carro com nível 4 de condução autónoma

Estamos ainda a alguns anos de ver nas nossas estradas os carros a terem total autonomia de decisão. Contudo, não será por falta de tecnologia e as marcas de automóveis já imaginam como os seus carros irão navegar com os passageiros a bordo. A Hyundai colaborou com a Motional para desenvolver o IONIQ 5 Robotáxi, equipando-o com tecnologia de condução autónoma de última geração.

Confiaria nos sistemas de condução sem intervenção ativa humana para o conduzir?

A Hyundai lançou agora uma campanha global com o mote “Innovation Begins, from Very Human Things”. Na verdade, a empresa sul-coreana pretende partilhar a sua visão sobre robotáxis autónomos. A Motional, líder global em tecnologia de condução autónoma, trabalhará em parceria com serviços de transporte privado para a implementação dos veículos autónomos de nível 4 nas principais cidades dos Estados Unidos da América (EUA) a partir de 2023.

O 100% elétrico IONIQ 5 robotáxi, revelado pela primeira vez na IAA Mobility 2021, é um veículo autónomo SAE de nível 4 que pode operar em segurança sem condutor. Para tornar o robotáxi uma realidade, a Hyundai e a Motional equipará este crossover com hardware e software capaz de proporcionar um funcionamento seguro e autónomo.

Segundo a empresa, o IONIQ 5 robotáxi é “uma solução de mobilidade com humanidade no interior – e não apenas sem um condutor humano”.

Assim, esta tecnologia visa ter um veículo que seja totalmente autónomo, mas que mantenha um toque humano.

Esta ideia é também reforçada através dos dois vídeos da campanha recentemente lançada, que enfatizam as qualidades humanistas dos robotáxis, demonstrando como adotam comportamentos de condução seguros e que protegem os passageiros.

Condução autónoma mais segura que a condução humana?

No primeiro episódio, uma engenheira que trabalha num laboratório para o IONIQ 5 robotáxi é inspirada pelas suas memórias de infância do pai sempre a conduzir com atenção e segurança. Tal experiência ajuda-a a perceber a visão do que significa de facto condução em segurança.

No vídeo vemos já o carro autónomo a reconhecer fatores e variantes do dia a dia da condução, como o ciclista que se aproxima, o veículo de emergência que precisa de prioridade, até às ações do próprio carro para se deslocar em segurança quando confrontado com tráfego em sentido contrário.

Autonomia para todos: Para quê ter licença de condução num futuro próximo?

Já o segundo episódio começa por mostrar uma adolescente apaixonada por engenharia robótica a dar um passeio com os amigos no IONIQ 5 robotáxi depois das aulas. Eles ficam surpreendidos e encantados por ver que o carro está a conduzir sozinho e um deles acaba por desapertar o cinto de segurança, fazendo com que o carro o alerte para voltar a apertá-lo, tal como os pais fariam se estivessem presentes.

O vídeo destaca como o robotáxi autónomo representa uma solução de mobilidade que qualquer pessoa, incluindo adolescentes, deficientes e idosos, pode fazer uma viagem em segurança em qualquer circunstância.

A Hyundai e a Motional planeiam arrancar com o transporte público de passageiros no IONIQ 5 robotáxi em 2023. Inicialmente será em Las Vegas, depois a ideia é expandir para as principais cidades dos EUA. O mundo vem logo a seguir.

