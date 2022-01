Dica: Configurar o Vodafone OneNumber no Apple Watch Cellular

A Apple ainda não tem nas informações do Apple Watch Cellular a disponibilidade do serviço eSIM para a Vodafone. Apenas a NOS está referida nas "Operadoras compatíveis". Contudo, desde há algumas semanas, a Vodafone tem um novo serviço que leva ao smartwatch da Apple o poder de fazer e receber chamadas, assim como usar dados móveis, sem necessidade de estar ligado ao iPhone. O processo pode parecer simples, mas tem "algumas particularidades".

O nosso guia vem ajudar os utilizadores a configurar este serviço no relógio da empresa de Cupertino.

Desde o final de 2020 que em Portugal existe oferta da Apple para smartwatches com cellular. Contudo, a Vodafone só no final do ano 2021 é que disponibilizou também o serviço "cellular" para o utilizador poder ter no seu relógio compatível chamadas e dados como se fosse um smartphone. Quer isto dizer que agora, só com o relógio, os utilizadores com este serviço podem fazer e receber chamadas, ter dados móveis, e muitas outras funcionalidades sem precisar do telefone por perto.

Apesar do serviço estar ativo, na página da Apple, na secção dos Apple Watch, esta informação ainda não existe. Apenas está a NOS presente.

Como ativar o serviço OneNumber no Apple Watch

Apesar de parecer fácil esta operação, o utilizador poderá ser confrontado com uma ou duas situações que poderá não saber ultrapassar. Como tal, deixamos este guia passo a passo para usar o seu Apple Watch Cellular para ativar o eSIM dentro do mesmo com o serviço da Vodafone.

1 - Atualizar o Apple Watch para a versão watchOS 8.3

Para ativar este serviço, os Apple Watch têm de estar atualizados para a mais recente versão do sistema operativo. Aliás, se tentarem ativar na app Watch, no iPhone, dentro de Rede móvel não irão conseguir instalar o plano móvel sem esta versão.

2 - Ativar o OneNumber no iPhone

Com o watchOS atualizado, vamos agora ativar o plano na app Watch, no iPhone. Nesta app, que gere todo o Apple Watch, vamos a rede Móvel. Dentro vamos escolher o nosso plano Vodafone.

3 - Usar a app My Vodafone a partir da app Watch no iPhone

Depois da app Watch carregar o serviço móvel, entra em cena a app My Vodafone da Vodafone. É dentro desta app que depois o serviço é configurado e ativado.

Contudo, e no nosso caso, houve um erro no processo que obrigou a ligar ao helpdesk da operadora:

A operadora resolveu o problema relacionado com as permissões para os números empresariais. Foi necessário dar permissão ao número que estava a solicitar esta subscrição do serviço de comunicações.

4 - Configurar passos finais para o Apple Watch Cellular

Depois de resolvido o problema, e dadas as devidas autorizações, é vez de fazer login na app My Vodafone e continuar o processo de configuração do serviço.

Conforme podemos ver nas imagens, o processo leva inicialmente alguns segundos, depois até ficar disponível vai demorar cerca de uma hora. Durante esse tempo, o utilizador poderá verificar quais as aplicações que estão no Apple Watch e que poderão tirar proveito dos dados móveis disponíveis no smartwatch.

Conforme podem ver, o processo é simples, apesar de, no nosso caso, ter exigido uma ligação ao serviço de apoio ao cliente da Vodafone.