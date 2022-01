Monster Hunter Rise para PC estreia com quase 110.000 jogadores em simultâneo

O mundo dos videojogos está recheado de várias opções para todo o tipo de gostos e interesses dos jogadores em todo o mundo. E um dos jogos populares é o Monster Hunter, da criadora Capcom.

Em março foi lançada para a Nintendo Switch a versão Monster Hunter Rise. Mas agora chegou também para PC e estreou com quase 110.000 jogadores em simultâneo.

Monster Hunter Rise com 100 mil jogadores na versão para PC

Hoje em dia o jogador tem à disposição vários jogos de peso capazes de o agarrar ao ecrã durante horas (claro, também convém moderar e saber fazer pausas!). Existem várias opções e centenas de criadoras de jogos que se esforçam por levar a melhor experiência ao utilizador.

A criadora japonesa Capcom, responsável pelo jogo Monster Hunter, desenvolveu recentemente a versão Monster Hunter Rise, que chegou em março para a consola Switch da Nintendo. Mas agora, no dia 12 de janeiro deste ano, essa mesma versão foi lançada para PC, e o sucesso já se começa a sentir.

As informações indicam que o jogo estreou para PC com quase 100.000 jogadores em simultâneo, talvez impulsionados pela curiosidade e pelo desempenho do jogo na Switch. Em concreto, de acordo com os dados da plataforma Steam, o pico foi exatamente de 109,341 jogadores. E no momento em que escrevo este artigo, encontravam-se 92,850 jogadores a jogar em simultâneo.

Assim sendo, Monster Hunter Rise torna-se no segundo melhor lançamento para PC da Capcom, superado apenas pelo Monster Hunter World, que estreou com 334,684 jogadores a jogar ao mesmo tempo. Ligeiramente abaixo desta versão recente temos o Resident Evil Village que contou com 106.631 jogadores em simultâneo na sua estreia.

Desta forma, se quer tornar-se num verdadeiro caçador de monstros e para isso usar uma grande variedade de armas, então este pode ser o jogo ideal para si, caso ainda não tenha experimentado.

Para correr este jogo no PC, precisa no mínimo do sistema operativo Windows de 64 bits, processador Intel Core i3-4130 / Core i5-3470 ou AMD FX-6100, 8GB de memória RAM, gráficos Nvidia GeForce GT 1030 (DDR4) ou AMD Radeon RX 550, 23 GB de armazenamento disponível, entre outros.

Já jogou Monster Hunter Rise?