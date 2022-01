Three-way Handshake: Saiba o que é e como “ver a acontecer”

No mundo das comunicações há muitos processos que não são tão populares como os protocolos em si. No estabelecimento de ligação entre emissor e recetor existe um “pré-acordo” denominado de Three Way Handshake (SYN, SYN-ACK, ACK).

Saiba como funciona, usando para isso o popular snifer Wireshark.

O protocolo de comunicação de transporte TCP é o mais usado nas comunicações porque fornece garantia na entrega de todos os pacotes entre um PC emissor e um PC recetor. Dentro de um segmento TCP existem vários campos e hoje destacamos os campos ACK e SYN que são usados no início de uma comunicação TCP.

SYN – Se ativo, indica um pedido de estabelecimento de ligação e a confirmação da ligação;

ACK – Se ativo, o campo Número de Confirmação deve ser interpretado;

Mas o que é Three Way Handshake?

A sessão entre um cliente e um servidor é sempre iniciada pelo cliente, que envia um pedido de ligação pacote com a flag SYN ativada.

O cliente envia também um número sequencial aleatório

O servidor responde com um pacote SYN,ACK com o seu próprio número sequencial aleatório e um número de confirmação (igual ao número sequencial do cliente +1)

com o seu e um número (igual ao número sequencial do cliente +1) Para finalizar o cliente responde com um pacote ACK com o número de confirmação (igual ao número de sequência do servidor +1)

Na prática, temos mais ou menos isto…

Vamos a um exemplo prático?

Vamos considerar então uma ligação da nossa máquina para o site Pplware.

Primeira Fase (SYN)

O cliente (192.168.1.123) envia um pedido de sincronização (SYN) para o Pplware.com. Tal segmento tem como numero de sequência 0 (zero). O servidor responde com um pacote SYN, ACK, onde o ACK=1 (igual ao número sequencial do cliente +1). Para finalizar o cliente responde com um pacote ACK =1 e envia também o número de sincronização (Seq =1) - igual ao número de sequência do servidor +1.

Nota: Para facilitar a encontrar os registos, podem usar os seguintes filtros:

Filtro 1: tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 0

tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 1 Filtro 3: tcp.seq == 1 && tcp.ack == 1 && tcp.len == 0 && !(tcp.flags.push == 1)

Nota: Para facilitar, podem também usar a funcionalidade Follow TCP Stream. Esta funcionalidade permite visualizar streams TCP completas, isto é, com esta opção o utilizador poderá acompanhar toda uma comunicação desde o primeiro SYN até ao FIN­-ACK - ver aqui.